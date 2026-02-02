Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ETH-Rally 02.02.2026 03:22:14

Kryptomarkt: Standard Chartered sieht Ethereum vor Bitcoin

Kryptomarkt: Standard Chartered sieht Ethereum vor Bitcoin

Eine neue Prognose von Standard Chartered sorgt bei Kryptoinvestoren derzeit für Aufsehen: Die Bank glaubt, dass Ethereum die Performance von Bitcoin langfristig übertreffen könnte.

• Ethereum könnte laut Standard Chartered langfristig Bitcoin-Performance übertreffen
• Kurzfristige Erwartungen bei Ethereum gesenkt
• Ethereum könnte auf längere Sicht starkes Wachstumspotenzial bieten

Die britische Bank Standard Chartered sieht Ethereum im Hinblick auf das relative Wachstumspotenzial langfristig vor Bitcoin.

Wie unter anderem "CoinMarketCap" berichtet, habe die Bank ihre kurzfristigen Kursziele für ETH gesenkt, erwarte jedoch, dass die Kryptowährung im weiteren Jahresverlauf Bitcoin beim relativen Wachstum übertreffen werde und bis Ende 2030 einen Wert von 40'000 US-Dollar erreichen könnte.

Ethereum könnte langfristig Performance von Bitcoin übertreffen

Wie in einem Beitrag auf X von "Whale Factor" zusammengefasst wird, senkte Standard Chartered zunächst die kurzfristigen Erwartungen für Ethereum für Ende 2026 von 12'000 US-Dollar auf 7'500 US-Dollar. Für die Zukunft erwartet die Bank jedoch weiterhin kräftige Kursgewinne: So prognostiziert sie für 2028 einen Ethereum-Kurs von 22'000 US-Dollar und für 2030 40'000 US-Dollar.

Bei einem aktuellen Kurs von 2'812,84 US-Dollar (Stand der Daten: 29.01.2026) würde aber auch ein Anstieg bis zum Ende dieses Jahres auf 7'500 US-Dollar bereits eine Steigerung von rund 167 Prozent bedeuten. Vergleicht man den aktuellen Kurs mit der 2030-Prognose, entspräche dies einem Zuwachs von mehr als 1'300 Prozent in den kommenden knapp fünf Jahren.

Gründe für diesen optimistischen Blick in die Zukunft: Wie "Investing.com" berichtet, liegen laut Standard-Chartered-Analyst Geoff Kendrick Ethereums Stärken bei Stablecoins, tokenisierten realen Vermögenswerten und in seiner dominierenden Rolle im DeFi-Bereich, welche langfristig als Wachstumstreiber für digitale Vermögenswerte dienen könnten.

Standard Chartered sieht grosses Wachstumspotenzial für Stablecoins und tokenisierte Vermögenswerte

Bis 2028 könnten diese Märkte, laut Prognose der Grossbank, zusammen 2 Billionen US-Dollar erreichen - und Ethereum dürfte dabei die zentrale Rolle spielen, berichtet "The Block". Laut Standard Chartered lägen bereits jetzt mehr als die Hälfte aller Stablecoins und tokenisierten Vermögenswerte auf Ethereum, und die Bank erwarte, dass dieser Anteil weiter steigen werde, wenn traditionelle Finanzgeschäfte zukünftig vermehrt auf die Blockchain verlagert würden.

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

Krypto Broker Vergleich – die besten Broker im Test
Krypto-Märchen werden wahr: Wie das digitale Gold eine neue Generation von Superreichen schuf
Krypto-Exodus: Warum Anleger Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co. zahlreich nach unten schicken

Bildquelle: Sorapop Udomsri / shutterstock.com,Daniel Fung / Shutterstock.com

