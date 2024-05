El Salvadors Bitcoin-Bestände: Neue Tracking-Seite bietet Live-Einblick

• El Salvador soll Bitcoin-Mekka werden• Live-Einblick in Kryptobestände nun möglich• Jeden Tag ein Bitcoin mehr

Nayib Bukele, der seit 1. Juni 2019 als Präsident an der Spitze von El Salvador steht, gilt als ausgesprochener Bitcoin-Fan. Unter seiner Führung führte das zentralamerikanische Land als erstes Land der Welt den Bitcoin als >gesetzliches Zahlungsmittel ein, seit 2021 muss jeder Händler, der technisch dazu in der Lage ist, Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren. Mit diesem Schritt macht sich El Salvador einerseits von der Geldpolitik der US-Notenbank unabhängig, zeitgleich soll der Schritt einem grossen Teil der Bevölkerung Zugang zu Finanzdienstleistungen ermöglichen.

Seitdem verfolgt Bukele ambitionierte Krypto-Pläne für sein Land, die unter anderem vorsehen, dass eine so genannte "Bitcoin City" aus dem Boden gestampft werden soll, die am Rand eines Vulkans diesen als Energiequelle für Bitcoin-Mining nutzen soll. Der Präsident hat auch immer wieder Staatsgelder in die Hand genommen, um Bitcoins zu kaufen. In der Regel veröffentlichte Bukele diesbezügliche Updates auf seinem X-Account, wie hoch genau der Anteil von El Salvador am verfügbaren Bitcoin-Kontingent aber ist, war nicht immer zeitnah in Erfahrung zu bringen.

Das soll sich jetzt ändern, denn die Regierung des Landes hat eine Webseite an den Start gebracht, die die aktuellen Bitcoin-Bestände des Landes und die jeweiligen Kaufvorgänge offenlegt. Zudem haben User Einblick in On-Chain-Daten der Bitcoin-Blockchain. Aufrufbar sind die entsprechenden Informationen über bitcoin.gob.sv.

Der Webseite ist zu entnehmen, dass El Salvador aktuell 5'759,76 Bitcoins besitzt, die einen Wert von 386'761'862 US-Dollar haben (Stand: 24.05.2024). Ebenso ersichtlich ist, dass in den letzten sieben Tagen der Staatskasse exakt sieben Bitcoins hinzugefügt wurden. Damit macht Bukele auch sein Versprechen aus dem Jahr 2022 wahr, dass sein Land jeden Tag einen Bitcoin kaufen werde, so lange dies mit Fiatwährungen bezahlbar sei.

Seit März liegen die Bitcoins des Landes in einer so genannten Cold Wallet, die ebenfalls öffentlich einsehbar ist.

Ein durchschnittlicher Kaufpreis ist auf der von der Regierung gelaunchten Website nicht zu sehen, auf Basis bekannter Bitcoinkurse und Kaufzeiträumen in der Vergangenheit ist aber davon auszugehen, dass die Kryptowette von Bukele zum aktuellen Zeitpunkt aufgeht.

Das war nicht immer so, zwischenzeitlich war der Bitcoin-Kurs so deutlich eingebrochen, dass im Portfolio unter dem Strich Verluste zu sehen waren. Mit Tauwetter inmitten des Kryptowinters konnte Bukele aber Ende 2023 verkünden, mit seinen Bitcoin-Investments wieder profitabel zu sein.

