17.09.2025 11:53:00
Dollar schwächelt weiter am Morgen - Das bewegt den Devisenmarkt
Am Devisenmarkt zeigt sich vor dem Fed-Zinsentscheid eine klare Zurückhaltung.
Die Fed-Zinssitzung dürfte laut Commerzbank eine der spannendsten seit langer Zeit werden und berge - auch wenn eine Senkung um 25 Basispunkte (BP) eingepreist sei - einiges an Überraschungspotenzial.
Neben dem geringen Restrisiko eines grossen Zinsschritts dürfte angesichts des politischen Drucks auch das Abstimmungsverhältnis interessant sein. Und zu guter Letzt liege ein wichtiges Augenmerk auch auf den neuen Prognosen des Fed, allen voran den "berühmt berüchtigten" Dot-Plots, also den Zinserwartungen der einzelnen FOMC-Mitglieder.
Der Kurs des Euro ist im Vormittagsverlauf leicht gesunken. Gegen Mittag wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 0,9318 Schweizer Franken gehandelt und damit etwas tiefer als am frühen Morgen mit 0,9330. Auch zum Dollar hat der Euro ganz leicht nachgegeben, bleibt mit 1,1843 aber komfortabel über der Schwelle von 1,18.
Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich derweil kaum von der Stelle. Am Vormittag bewegt es sich in einer engen Spanne, zuletzt wurden 0,7868 nach 0,7869 am Morgen bezahlt.
Zürich (awp)
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9316
|
-0.14
|Türkische Lira
|
52.4599
|
-0.07
|Baht
|
40.333
|
0.07
|Bitcoin - US Dollar
|
116647.6901
|
-0.11
|Real
|
6.7312
|
-0.02
|Kuna
|
8.9516
|
-0.03
|US-Dollar
|
0.7866
|
0.03
|Zloty
|
4.5634
|
0.18
|Euro - US Dollar
|
1.1846
|
-0.15
|Ripple - US Dollar
|
3.0171
|
-0.72
|Forint
|
418.3425
|
0.17
|Bitcoin - Euro
|
98472.9301
|
0.11
|Ripple
|
0.4214
|
0.65
|Rubel
|
105.6947
|
-0.07
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid steht an: SMI rutscht unter 12'000 Punkte -- DAX stabilisiert sich nach Kursrutsch -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich an einem ruhigen Handelstag schwächer. Am deutschen Markt sind unterdessen leichte Gewinne zu sehen nach dem Kursrutsch vom Vortag. In Fernost gab es am Mittwoch keine einheitliche Richtung.
finanzen.net News
