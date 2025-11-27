Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'832 0.1%  SPI 17'640 0.1%  Dow 47'427 0.7%  DAX 23'768 0.2%  Euro 0.9334 0.0%  EStoxx50 5'653 0.0%  Gold 4'158 -0.1%  Bitcoin 73'521 1.0%  Dollar 0.8048 0.1%  Öl 63.3 0.4% 
Schweizer Investoren 2026: Darauf setzen Anleger jetzt
Rivian-Aktie bricht ein: Darum hat der Tesla-Konkurrent seit dem IPO fast 90 Prozent an Wert verloren
NVIDIA-Aktie als KI-Branchenprimus - Microsofts AI-Chef warnt vor Extrem-Szenarien
SIX gibt Börsenlizenz für Digitalbörse SDX auf
HENSOLDT-Aktie trotzdem höher: Personalvorstand scheidet krankheitsbedingt aus
Plus500 Depot
27.11.2025 21:18:36

Devisen: Wenig Bewegung an Thanksgiving-Feiertag

Zürich (awp) - Am Devisenmarkt bewegen sich die Kurse am Donnerstagabend im Umfeld des Thanksgiving-Feiertags in den USA nur wenig. So tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9334 mehr oder weniger auf der Stelle.

Auch das Dollar/Franken-Paar bewegt sich am Abend kaum vom Fleck und bewegt sich in einer engen Spanne um die Marke von 0,8050. Die europäische Gemeinschaftswährung bleibt gegenüber dem US-Dollar auf einem Kursniveau von 1,1596.

In den letzten Tagen hätten die Erwartungen für die Dezember-Sitzung der US-Notenbank Fed erneut korrigiert; mittlerweile sei eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte fast wieder vollständig eingepreist, sagte Devisen-Experte Michael Pfister von der Commerzbank.

Das liege möglicherweise zum Teil daran, dass sich mit Kevin Hassett als Spitzenkandidat für die Nachfolge als Fed-Chef wohl ein Vertreter einer lockeren Geldpolitik herauskristallisiert habe, so der Devisen-Experte. Zudem zeigten US-Konjunkturdaten zwar weiterhin keinen grossen Einbruch, aber doch eine langsame Abkühlung der US-Volkswirtschaft.

awp-robot/

USD/CHF 0.8049 0.0007
0.09

Fusion mit BioNTech: CureVac-Aktionäre geben grünes Licht - so reagieren die Aktien
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Wie steht es um die Friedenspläne für die Ukraine?
Reges Treiben im Portfolio: Diese Titel hielt der Gates Foundation Trust im 3. Quartal 2025
Aktien von BYD, Alibaba und Baidu verlieren: US-Pentagon warnt vor militärischen Verflechtungen
Bitcoin-Wale kaufen zu: Grossinvestoren akkumulieren in Schwächephasen kräftig
NVIDIA-Aktie als KI-Branchenprimus - Microsofts AI-Chef warnt vor Extrem-Szenarien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. höhere Einstufung: Jetzt Buy
PUMA-Aktie hebt ab: Fila-Mutter Anta könnte für deutsche Sportartikelhersteller bieten
NuScale-Aktie: Kann der SMR-Spezialist NVIDIA Konkurrenz machen?
Grosse Käufe von Alphabet- und Meta-Aktien: Cathie Wood baut KI-Strategie um:

22:02 Kreise/Chancen für BSW-Erfolg im Wahlprüfungsausschuss schwinden
21:55 Medien: Mutmaßlicher Schütze von Washington war unauffällig
21:43 Costa: USA werden nicht für EU und Nato sprechen
20:57 Koalitionsausschuss beginnt Beratungen
20:46 Migration: Merz verbittet sich 'Ermahnungen' der USA
20:46 Selenskyj deutet Spitzentreffen an
20:34 ANALYSE-FLASH: RBC belässt Deutsche Börse auf 'Sector Perform' - Ziel 228 Euro
19:36 ROUNDUP/Putin: Kann Angriff auf Europa schriftlich ausschließen
19:15 ROUNDUP: Deutsche Börse bietet Milliarden für Fondsplattform Allfunds
20:08 Delivery Hero-Aktie gesucht: Großaktionäre fordern strategische Überprüfung