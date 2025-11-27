Devisen: Wenig Bewegung an Thanksgiving-Feiertag

Anzeige

Zürich (awp) - Am Devisenmarkt bewegen sich die Kurse am Donnerstagabend im Umfeld des Thanksgiving-Feiertags in den USA nur wenig. So tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9334 mehr oder weniger auf der Stelle.

Auch das Dollar/Franken-Paar bewegt sich am Abend kaum vom Fleck und bewegt sich in einer engen Spanne um die Marke von 0,8050. Die europäische Gemeinschaftswährung bleibt gegenüber dem US-Dollar auf einem Kursniveau von 1,1596.

In den letzten Tagen hätten die Erwartungen für die Dezember-Sitzung der US-Notenbank Fed erneut korrigiert; mittlerweile sei eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte fast wieder vollständig eingepreist, sagte Devisen-Experte Michael Pfister von der Commerzbank.

Das liege möglicherweise zum Teil daran, dass sich mit Kevin Hassett als Spitzenkandidat für die Nachfolge als Fed-Chef wohl ein Vertreter einer lockeren Geldpolitik herauskristallisiert habe, so der Devisen-Experte. Zudem zeigten US-Konjunkturdaten zwar weiterhin keinen grossen Einbruch, aber doch eine langsame Abkühlung der US-Volkswirtschaft.

