Berkshire Hathaway-Aktie: Buffetts längste Verkaufsserie - Warnsignal oder strategische Geduld?
Erholung bei Broadcom-Aktie - doch Analysten rechnen mit neuen Rekorden
VW-Aktie tiefer: Batteriefabrik in Salzgitterin Betrieb genommen
So steht es zur Wochenmitte um Dollar, Euro und Franken
Ausblick: FedEx stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
17.12.2025 12:00:36

Devisen: Wenig Bewegung am Devisenmarkt

Zürich (awp) - Die Bewegungen am Devisenmarkt halten sich am Mittwochmittag weiterhin klar in Grenzen. So tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9345 mehr oder weniger auf der Stelle.

Auch das Dollar/Franken-Paar zeigt sich wenig verändert. Am Vormittag bewegt es sich in einer engen Spanne um die Marke von 0,7977. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit ebenfalls kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1715 zeigt.

Der am Vormittag vorgelegte Ifo-Geschäftsklimaindex in Deutschland hat sich schwach präsentiert. Ökonomen zeigten sich von den Resultaten enttäuscht: Offenbar leide die Stimmung der Unternehmen darunter, dass es im Herbst anders als von der Regierung angekündigt nicht zu wirtschaftspolitischen Reformen in der Breite gekommen sei, meinte ein Kommentator.

Am Vortag waren die US-Arbeitsmarktdaten nach Einschätzung von Experten gemischt bis "weitgehend solide" ausgefallen. Insgesamt dürften sie aber eher gegen weitere und schnelle Zinssenkungen sprechen, hiess es. Als Nächstes stehen die US-Inflationsdaten am Donnerstag im Mittelpunkt.

awp-robot/tp/to

Partner-Image

Top-Rankings

KW 50: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 50: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 50: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings.

