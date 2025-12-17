Devisen: Wenig Bewegung am Devisenmarkt

Zürich (awp) - Die Bewegungen am Devisenmarkt halten sich am Mittwochmittag weiterhin klar in Grenzen. So tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9345 mehr oder weniger auf der Stelle.

Auch das Dollar/Franken-Paar zeigt sich wenig verändert. Am Vormittag bewegt es sich in einer engen Spanne um die Marke von 0,7977. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit ebenfalls kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1715 zeigt.

Der am Vormittag vorgelegte Ifo-Geschäftsklimaindex in Deutschland hat sich schwach präsentiert. Ökonomen zeigten sich von den Resultaten enttäuscht: Offenbar leide die Stimmung der Unternehmen darunter, dass es im Herbst anders als von der Regierung angekündigt nicht zu wirtschaftspolitischen Reformen in der Breite gekommen sei, meinte ein Kommentator.

Am Vortag waren die US-Arbeitsmarktdaten nach Einschätzung von Experten gemischt bis "weitgehend solide" ausgefallen. Insgesamt dürften sie aber eher gegen weitere und schnelle Zinssenkungen sprechen, hiess es. Als Nächstes stehen die US-Inflationsdaten am Donnerstag im Mittelpunkt.

awp-robot/tp/to