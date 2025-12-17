US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|JPY/USD
|Historisch
|Realtimekurs
|
17.12.2025 12:00:36
Devisen: Wenig Bewegung am Devisenmarkt
Zürich (awp) - Die Bewegungen am Devisenmarkt halten sich am Mittwochmittag weiterhin klar in Grenzen. So tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9345 mehr oder weniger auf der Stelle.
Auch das Dollar/Franken-Paar zeigt sich wenig verändert. Am Vormittag bewegt es sich in einer engen Spanne um die Marke von 0,7977. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit ebenfalls kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1715 zeigt.
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Der am Vormittag vorgelegte Ifo-Geschäftsklimaindex in Deutschland hat sich schwach präsentiert. Ökonomen zeigten sich von den Resultaten enttäuscht: Offenbar leide die Stimmung der Unternehmen darunter, dass es im Herbst anders als von der Regierung angekündigt nicht zu wirtschaftspolitischen Reformen in der Breite gekommen sei, meinte ein Kommentator.
Am Vortag waren die US-Arbeitsmarktdaten nach Einschätzung von Experten gemischt bis "weitgehend solide" ausgefallen. Insgesamt dürften sie aber eher gegen weitere und schnelle Zinssenkungen sprechen, hiess es. Als Nächstes stehen die US-Inflationsdaten am Donnerstag im Mittelpunkt.
awp-robot/tp/to
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Inside Fonds
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|USD/JPY
|155.4950
|0.7280
|0.47
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9341
|
0.00
|Türkische Lira
|
53.6185
|
-0.17
|Baht
|
39.5582
|
0.01
|Bitcoin - US Dollar
|
86709.3201
|
-1.30
|Real
|
6.93
|
0.01
|US-Dollar
|
0.7969
|
0.23
|Zloty
|
4.5159
|
0.13
|Euro - US Dollar
|
1.1721
|
-0.23
|Ripple - US Dollar
|
1.9087
|
-1.01
|Forint
|
414.3073
|
0.39
|Bitcoin - Euro
|
73959.4083
|
-1.08
|Ripple
|
0.6574
|
0.81
|Rubel
|
100.9658
|
1.56
Börse aktuell - Live TickerSMI im Minus -- DAX stabil -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt befindet sich leicht im roten Bereich. Der DAX bewegt sich am Mittwoch hingegen kaum. In Fernost dominierten die Bullen das Börsengeschehen.