Devisen: US-Dollar nach Daten etwas leichter

Zürich (awp) - Der Kurs der US-Dollar hat zuletzt nachgegeben. Davor hatte sich die Stimmung der Konsumenten in den USA im September überraschend deutlich eingetrübt.

Der US-Dollar schwächte sich am Nachmittag leicht ab und wird zurzeit bei 0,7958 Franken gehandelt. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1743 zeigt. Das Euro/Franken-Paar wurde am späten Nachmittag bei 0,9344 gehandelt und damit ebenfalls etwas tiefer als gegen Mittag.

Der Konsumindikator in den USA ist um 3,6 auf 94,2 Punkte gesunken, teilte das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag mit. Dies ist der niedrigste Stand seit April 2025. Volkswirte hatten mit einem weniger deutlichen Rückgang auf 96,0 Punkte gerechnet.

Der US-Konsumenten bewerten nicht nur ihre aktuelle Lage deutlich schlechter, auch die Erwartungen trübten sich etwas ein. Die Bewertung der aktuellen Beschäftigungslage ist den neunten Monat in Folge gefallen.

