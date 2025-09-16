Devisen: US-Dollar mit Rücksetzer vor Zinsentscheid

Zürich (awp) - Der US-Dollar hat am Dienstag in Erwartung der morgigen Zinssenkung durch das Fed einen Rücksetzer gemacht. Sowohl zum Euro als auch zum Franken gab der Greenback im Vormittagshandel nach.

Der Dollar wird zurzeit bei 0,7914 Franken gehandelt und hat sich damit zum Franken am Vormittag leicht abgeschwächt. Der Euro hat zum Dollar wiederum bis gegen Mittag merklich angezogen und schafft mit aktuell 1,1809 US-Dollar den Sprung über die Marke von 1,18. Entsprechend tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9346 mehr oder weniger auf der Stelle.

Am Markt wird mit einer Zinssenkung durch die US-Notenbank um sicher 25 Basispunkte gerechnet, einige hoffen sogar auf einen grossen Zinsschritt. Experten messen einer Senkung um 50 Basispunkte allerdings eine kleine Wahrscheinlichkeit bei - eine solche Massnahme würde ein eher negatives Signal über die Verfassung der US-Wirtschaft aussenden. Wichtiger als die Zinssenkung selbst dürften allerdings die begleitenden Kommentare zur künftigen Marschrichtung werden und ob die neuste Sitzung den Startschuss für einen Lockerungszyklus markieren könnte.

Derweil fielen Daten zur Industrieproduktion aus der Eurozone in etwa wie erwartet aus. Am Nachmittag rücken dann noch das Pendant aus den USA sowie die US-Detailhandelsumsätze in den Blick.

awp-robot/dm/ys