Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’129 -0.1%  SPI 16’855 -0.2%  Dow 45’883 0.1%  DAX 23’671 -0.3%  Euro 0.9346 0.0%  EStoxx50 5’441 0.0%  Gold 3’696 0.5%  Bitcoin 91’555 -0.2%  Dollar 0.7915 -0.4%  Öl 67.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Devisen: Darum bewegt sich der Franken zum Dollar höher
JPMorgan sieht Risiken durch US-Zinssenkung und rät zu Alternativanlage
thyssenkrupp-Aktie sehr volatil vor TKMS-Börsengang
Deal mit NVIDIA treibt CoreWeave-Aktie: Analysten sehen weiteres Potenzial
BNP Paribas-Aktie klettert ins Plus: Wachstumskurs mit Fokus auf Profitabilität bis 2028
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner CHF/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

CHF/USD

16.09.2025 11:27:36

Devisen: US-Dollar mit Rücksetzer vor Zinsentscheid

Zürich (awp) - Der US-Dollar hat am Dienstag in Erwartung der morgigen Zinssenkung durch das Fed einen Rücksetzer gemacht. Sowohl zum Euro als auch zum Franken gab der Greenback im Vormittagshandel nach.

Der Dollar wird zurzeit bei 0,7914 Franken gehandelt und hat sich damit zum Franken am Vormittag leicht abgeschwächt. Der Euro hat zum Dollar wiederum bis gegen Mittag merklich angezogen und schafft mit aktuell 1,1809 US-Dollar den Sprung über die Marke von 1,18. Entsprechend tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9346 mehr oder weniger auf der Stelle.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

Jetzt informieren

Am Markt wird mit einer Zinssenkung durch die US-Notenbank um sicher 25 Basispunkte gerechnet, einige hoffen sogar auf einen grossen Zinsschritt. Experten messen einer Senkung um 50 Basispunkte allerdings eine kleine Wahrscheinlichkeit bei - eine solche Massnahme würde ein eher negatives Signal über die Verfassung der US-Wirtschaft aussenden. Wichtiger als die Zinssenkung selbst dürften allerdings die begleitenden Kommentare zur künftigen Marschrichtung werden und ob die neuste Sitzung den Startschuss für einen Lockerungszyklus markieren könnte.

Derweil fielen Daten zur Industrieproduktion aus der Eurozone in etwa wie erwartet aus. Am Nachmittag rücken dann noch das Pendant aus den USA sowie die US-Detailhandelsumsätze in den Blick.

awp-robot/dm/ys

Partner-Image

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

EUR/CHF 0.9346 -0.0002
-0.02
USD/CHF 0.7915 -0.0030
-0.38
USD/JPY 146.9100 -0.4450
-0.30

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Anleger hoffen auf Stabilisierung: BioNTech-Aktie weiter unter Druck
Goldpreis mit neuem Rekordhoch
Zinspolitik im Fokus: Wall Street schlussendlich in Grün -- SMI schliesst im Minus -- DAX zum Handelsende etwas fester -- Chinas Börsen letztlich uneins - Feiertag in Japan
SMA Solar Aktie News: SMA Solar springt am Montagmittag hoch
Goldpreis setzt Rekordrally fort
Zinspolitik im Fokus: SMI und DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Microsoft-Aktie mit Plus: Anleger werden mit höherer Dividende belohnt
SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor 3 Jahren eingefahren
TecDAX-Titel SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 5 Jahren eingefahren

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}