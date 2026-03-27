Dollarkurs USD - CHF
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27.03.2026 20:57:36
Devisen: US-Dollar legt weiter zu
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Zürich (awp) - Der US-Dollar hat am Freitagabend weiter zugelegt. So sank das Währungspaar EUR/USD auf 1,1511, am Nachmittag lag es noch bei 1,1523 und am Morgen bei 1,1539. Gegenüber dem Franken nähert sich der Dollar der Marke von 0,80. Derzeit wird er zu 0,7990 gehandelt, am Morgen waren es noch 0,7957.
Der Franken geht dabei auch gegenüber dem Euro zurück. Ein Euro kostet am Abend 0,9198 und nähert sich damit der Grenze von 0,92 Fr. Am Nachmittag lag er bei 0,9174.
Am Devisenmarkt fällt die Reaktion auf die Verlängerung eines Ultimatums an den Iran durch US-Präsident Donald Trump momentan eher verhalten aus. Nach Einschätzung von Analysten bleibt die Unsicherheit an den Märkten weiter bestehen. Sie werde durch die jüngsten Entscheidungen der US-Regierung nur eben verlängert.
awp-robot/cf
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