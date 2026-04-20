Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’427 1.9%  SPI 18’875 2.0%  Dow 49’447 1.8%  DAX 24’702 2.3%  Euro 0.9201 -0.3%  EStoxx50 6’058 2.1%  Gold 4’834 1.0%  Bitcoin 60’576 3.0%  Dollar 0.7816 -0.2%  Öl 92.0 -6.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Warum Donald Trumps Kryptoprojekt World Liberty sich einem Investoren-Aufstand gegenübersieht
Aktien von Tesla, Palantir & Robinhood: Wood greift wieder zu
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bullenmarkt oder trügerische Ruhe? Warum Gold und Silber trotz Unsicherheiten an Dynamik verlieren
Vergütung der DAX-Chefs deutlich gestiegen - SAP-CEO auf Rang 1, Rheinmetall-Chef grösster Aufsteiger
Suche...
Verkaufsempfehlungen KW 16 20.04.2026 03:38:59

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Verkauf:

×

    Weitere Links:

    Berkshire Hathaway-Aktie: Diese Eigenschaft ist laut Buffett der Schlüssel zum Erfolg
    Tipps des Experten: So könnten Anleger laut Warren Buffett reicher in Rente gehen
    Depot-Update Q4 2025: So investiert Warren Buffett - letztes Berkshire-Portfolio vom Starinvestor

    Bildquelle: peterschreiber.media / shutterstock.com,dedi / Shutterstock.com,cooperr / Shutterstock.com
    Eintrag hinzufügen

    Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

    Es ist ein Fehler aufgetreten!

    Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

    CHF
    Hinzufügen

    Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

    Diese Aktien & Themen stehen im Fokus:

    Tech-Giganten unter Druck
    – Microsoft: Rücksetzer trotz starker Marktposition – Chance durch niedrigere Bewertung?
    – SAP: KI als Risiko für das Geschäftsmodell?
    – Oracle: Deutlicher Kursverlust bei gleichzeitig attraktiver Bewertung
    – Meta Platforms: Hohe KI-Investitionen & neue Monetarisierungsmöglichkeiten (z. B. WhatsApp)

    ️ Konsum & Marken unter Druck
    – Nike: Sinkende Nachfrage, steigende Konkurrenz aber starke Marke
    – Amazon: Hohe Investitionen drücken Gewinne langfristig trotzdem spannend?

    Weitere Value-Kandidaten
    – PayPal: Stark gefallen – Turnaround möglich?
    – Constellation Software: Hidden Champion mit einzigartigem Geschäftsmodell

    Das grosse Thema:
    Viele dieser Unternehmen investieren massiv in KI, Cloud und Zukunftstechnologien, was kurzfristig die Gewinne belastet, aber langfristig enorme Chancen bieten kann.

    https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

    Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

    Inside Trading & Investment

    17.04.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 20.50% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
    17.04.26 Anleger halten sich zurück
    17.04.26 SG-Marktüberblick: 17.04.2026
    17.04.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Gelingt der Ausbruch?
    17.04.26 Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
    16.04.26 Giganten unter Druck: United Airlines prüft Übernahme von American Airlines
    16.04.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Autoneum Holding AG
    12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
    mehr

    Mini-Futures auf SMI

    Typ Stop-Loss Hebel Symbol
    Short 13’877.71 19.96 B94SVU
    Short 14’159.92 13.87 B0PS9U
    Short 14’698.11 8.84 S1MBTU
    SMI-Kurs: 13’426.72 17.04.2026 17:31:42
    Long 12’816.26 19.96 SJYBLU
    Long 12’531.42 13.94 S33BNU
    Long 11’989.25 8.90 SNLBQU
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

    Meistgelesene Nachrichten

    Buffett-Schock: 5 Worte des Star-Investors, die Anleger nicht übersehen sollten
    Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
    BYD-Aktie vor möglichem Kursschub: Tesla-Konkurrent plant ambitionierte Exportoffensive für 2026
    KW 16: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
    Krypto-Krise 2026: Bitcoin-Wale stemmen sich gegen hohe Verluste - droht ein weiterer Absturz?
    Nach Kursrückgang: Jefferies setzt auf wenig beachtete KI-Aktien - NVIDIA bleibt aussen vor
    Gold, Öl & Co. in KW 16: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
    Nordex-Aktie in Grün: Windanlagenbauer Nordex verzeichnet weniger Bestellungen
    BASF-Aktie nimmt ab: Neue Anlage soll Lieferfähigkeit und Effizienz deutlich erhöhen
    EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

    Top-Rankings

    KW 16: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
    Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    KW 16: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
    Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    Die Performance der Kryptowährungen in KW 16: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
    Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
    Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
    Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.