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Mega-Börsengang voraus 22.04.2026 13:18:04

Grösster Börsengang aller Zeiten? Elon Musk bereitet IPO der SpaceX-Aktie mit Machtanspruch vor

Grösster Börsengang aller Zeiten? Elon Musk bereitet IPO der SpaceX-Aktie mit Machtanspruch vor

Im Vorfeld des historisch dimensionierten Börsengangs von SpaceX hat Elon Musk ein deutliches Zeichen gesetzt, um seine Vormachtstellung im Unternehmen zu zementieren.

Elon Musk festigt durch den Rückkauf von SpaceX-Anteilen Machtposition vor IPO
• Geplante IPO-Struktur sichert Musk und einem engen Insider-Kreis absolute Stimmrechtskontrolle
• Rekordbewertung ohne Mitspracherecht?

Der geplante Börsengang von SpaceX bricht alle Rekorde und markiert einen historischen Moment für die Raumfahrt. Noch vor dem IPO hat Elon Musk Fakten geschaffen, um seine Führung im Unternehmen abzusichern.

Strategische Machtkonzentration durch Milliarden-Zukäufe

Wie aus einem Bericht von "The Information" hervorgeht, hat der Milliardär bereits im vergangenen Jahr SpaceX-Anteile im Wert von rund 1,4 Milliarden US-Dollar zurückgekauft. Er erwarb diese Papiere von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern über einen speziellen Trust. Bekannt wurde dieser massive Zukauf erst jetzt durch Entwürfe der vertraulichen Börsenunterlagen. Für den Markt ist das ein deutliches Signal: Der Gründer selbst setzt auf weiteres massives Wachstum und bindet sein privates Vermögen, um die Kontrolle über SpaceX noch vor dem öffentlichen Listing zu festigen.

Stimmrechtsanteile als Schutzwall der Unternehmensführung

Für künftige Aktionäre gibt es jedoch eine Besonderheit bei den Mitspracherechten. Wie "Reuters" unter Berufung auf regulatorische Dokumente berichtet, setzt SpaceX auf ein System mit unterschiedlichen Aktienklassen. Während normale Anleger Klasse-A-Aktien mit einfachem Stimmrecht kaufen, behalten Musk und seine engsten Vertrauten Klasse-B-Aktien. Diese sind zehnmal so stimmgewaltig. Das Ergebnis: Laut Analysen kontrolliert Musk rund 79 Prozent der Stimmen, obwohl ihm nur etwa 42 Prozent des Kapitals gehören. Diese Struktur soll sicherstellen, dass Musk seine langfristigen Projekte - wie die Mars-Mission oder neue KI-Rechenzentren im All - ohne Einmischung von aussen vorantreiben kann.

Die Bewertung zwischen Vision und Kontrolle

Mit einer angestrebten Bewertung von rund 1,75 Billionen US-Dollar ist das IPO ein Meilenstein für die Finanzwelt. Laut "Reuters" speist sich dieser enorme Wert nicht mehr nur aus Raketenstarts, vielmehr geht es um die Verbindung mit Musks KI-Firma xAI. Geplante Rechenzentren im Weltraum sollen künftig enorme Rechenpower direkt aus dem Orbit liefern. Da die Macht im Unternehmen fast vollständig bei Musk verbleibt, ist ein Investment bei SpaceX faktisch eine Wette auf sein persönliches Geschick. Anleger müssen der Führung blind vertrauen, zumal der Prospekt sogar milliardenschwere Boni vorsieht, falls der Unternehmenswert auf bis zu 6,6 Billionen US-Dollar steigt.

Was Anleger über die Insider-Dominanz wissen müssen

Wer bei SpaceX einsteigt, muss sich mit einer rein passiven Rolle abfinden. Das Unternehmen sammelt durch den Börsengang zwar frisches Kapital für das Starship-Programm und das Starlink-Netzwerk ein, doch die Entscheidungen fallen weiterhin im kleinen Kreis. Die Kombination aus Musks privaten Aktienkäufen und der rechtlichen Absicherung der Stimmrechte zeigt: SpaceX bleibt auch als börsennotierter Riese ein von Musk gesteuertes Imperium. Anleger profitieren zwar vom Erfolg der Weltraum-Wirtschaft, haben aber keinen Einfluss darauf, in welche Richtung Elon Musk das Unternehmen steuert.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

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