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Untersuchung 22.04.2026 20:46:00

Deutsche Telekom-Aktie tiefer: Komplettübernahme von T-Mobile US wohl im Gespräch - Razzia bei Tochterfirma

Deutsche Telekom-Aktie tiefer: Komplettübernahme von T-Mobile US wohl im Gespräch - Razzia bei Tochterfirma

Die Deutsche Telekom erwägt einem Agenturbericht zufolge einen vollständigen Zusammenschluss mit ihrer US-Sparte T-Mobile US.

Die Deutsche Telekom erwägt einem Agenturbericht zufolge einen vollständigen Zusammenschluss mit ihrer US-Sparte T-Mobile US. Der Telekommunikationskonzern habe die Idee diskutiert, eine neue Holdinggesellschaft zu gründen, berichtet Bloomberg. Diese solle ein Übernahmeangebot auf Aktienbasis sowohl für Anteile der Deutschen Telekom als auch von T-Mobile abgeben. Es entstünde ein multinationaler Telekommunikationskonzern.

Die Deutsche Telekom ist mit einer Beteiligung von rund 53 Prozent bereits der grösste Aktionär von T-Mobile. Ein Sprecher der Deutschen Telekom lehnte auf Anfrage von Dow Jones Newswires eine Stellungnahme zu dem Bericht ab.

Der mögliche Deal würde eine einzige, vereinfachte Unternehmensgruppe schaffen. Die Gruppe würde die Geschäftstätigkeiten der Deutschen Telekom und von T-Mobile kontrollieren. Zudem befände sie sich im gemeinsamen Besitz der derzeitigen Investoren beider Unternehmen.

Das kombinierte Unternehmen könnte anschliessend eine Börsennotierung in den USA und an einer grossen europäischen Börse anstreben, so Bloomberg. Die Details seien aber noch nicht ausgearbeitet.

Razzia bei Tochterfirma und bei einem Bauunternehmen

Ermittler haben einen Beschäftigten einer Telekom-Tochterfirma und neun weitere Menschen wegen Korruptionsverdachts ins Visier genommen. Dem 37-Jährigen wird vorgeworfen, einem Bauunternehmen Aufträge für den Glasfaser-Ausbau zugeschanzt und dafür Geld bekommen zu haben. Die neun anderen Menschen sind überwiegend bei der Baufirma tätig, wie die Kölner Staatsanwaltschaft mitteilte.

In dem Ermittlungsverfahren gegen zehn Beschuldigte geht es um "Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr in einem besonders schweren Fall". Es gelte die Unschuldsvermutung, betonte die Strafverfolgungsbehörde.

Vermögen eingefroren, Unterlagen sichergestellt

Am Dienstagmorgen begann das Landeskriminalamt eine Razzia von etwa 40 Wohn- und Geschäftsräumen sowie Bankschliessfächern überwiegend im Ruhrgebiet, am Niederrhein und im Rheinland. Es sollte Vermögen über eine halbe Million Euro eingefroren werden. Ausserdem stellten die Ermittler Unterlagen und Datenträger sicher. Zuvor berichteten mehrere Medien über den Fall, darunter "Focus Online". Der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtete, der Telekom-Mitarbeiter habe drei Prozent der Auftragssumme bekommen.

Ein Telekom-Sprecher bestätigte, dass der Arbeitsplatz des Mitarbeiters der Telekom Technik GmbH am Dienstag durchsucht worden sei. Die Telekom selbst sei diesen Vorwürfen nach einem anonymen Hinweis intern nachgegangen und habe den Fall anschliessend zur Anzeige gebracht. Die Telekom investiert seit einigen Jahren Milliarden in den Glasfaser-Ausbau, um ihr Internetangebot in Deutschland deutlich zu verbessern.

Zuletzt verloren sie als Schlusslicht im DAX 4,76 Prozent auf 27,42 Euro. Die T-Mobile US-Aktie notiert im NASDAQ-Handel zeitweise 4,16 Prozent tiefer bei 187,26 US-Dollar.

BONN (awp international) / Dow Jones Newswires

Weitere Links:

Deutsche Telekom-Aktie im Minus: Telekom kauft weiter eigene Aktien

Bildquelle: Tobias Steinert / Shutterstock.com
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