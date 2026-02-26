Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’914 -0.5%  SPI 19’152 -0.4%  Dow 49’532 0.1%  DAX 25’289 0.5%  Euro 0.9131 0.1%  EStoxx50 6’162 -0.2%  Gold 5’195 0.6%  Bitcoin 52’420 -0.1%  Dollar 0.7740 0.2%  Öl 70.8 -0.2% 
Q4 2025: Auf diese Aktien setzte Bill Ackman
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend
Burkhalter-Aktie: Gruppe übernimmt Caotec SA in Brusio
Saint-Gobain tritt 2025 auf der Stelle - Marge bleibt stabil: Aktie im Blick
Leichter EPS-Dämpfer bei Zoom - Umsatz über Prognose - Zoom-Aktie tiefer
26.02.2026 21:12:36

Devisen: Ruhe am Devisenmarkt

Zürich (awp) - Am Devisenmarkt ist am Donnerstagabend kaum mehr Bewegung auszumachen. Die wichtigsten Währungspaare treten mehr oder weniger auf der Stelle.

So liegt das Euro/Franken-Paar mit 0,9131 Franken in etwa auf dem Stand vom späten Nachmittag und der Dollar-Kurs mit 0,7739 Franken ebenso. Zum US-Dollar notiert der Euro mit 1,1798 ein wenig höher als am späten Nachmittag.

Nach Auffassung der Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) deuten technische Indikatoren auf eine trendlose Marktverfassung hin. Derzeit sei offen, in welche Richtung der nächste, grössere Impuls führen werde.

Aus fundamentaler Sicht sei an den Finanzmärkten zuletzt etwas Ruhe eingekehrt, wenngleich die US-Zollpolitik und auch geopolitische Themen weiterhin eine Rolle spielten, fuhren die Helaba-Experten fort.

So gehen vor dem Hintergrund militärischer Spannungen die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in eine entscheidende Runde. Vertreter beider Staaten kamen am Donnerstag in Genf erneut zusammen.

awp-robot/mk

EUR/CHF 0.9131 0.0007
0.07
USD/CHF 0.7740 0.0014
0.17
USD/JPY 156.1300 -0.1880
-0.12

21:10 GNW-News: Umfrage: Fast 90 % der Rechts- und IT-Experten sehen operative Lücken als größte Gefahr für die Rechtssicherheit - nicht die Regulierung
21:07 Devisen: Euro kaum bewegt
21:03 Selenskyj: Nächste Verhandlungsrunde in Abu Dhabi
21:00 Ja zu Luftsicherheitsabkommen mit Österreich
20:46 Iran: Weitere Gespräche mit den USA ab Montag
20:37 Russlands Regionen haben Haushaltsprobleme
20:27 ROUNDUP/Krieg oder Atomdeal? USA und Iran beenden Verhandlungsrunde
20:04 ROUNDUP: Hillary Clinton verteidigt sich im Kreuzverhör zu Epstein
20:00 Aktien New York: Dow stabil - Tech-Werte von Nvidia belastet
19:59 Atomgespräche zwischen USA und Iran beendet