Devisen: Ruhe am Devisenmarkt

26.02.2026 21:12:36
Zürich (awp) - Am Devisenmarkt ist am Donnerstagabend kaum mehr Bewegung auszumachen. Die wichtigsten Währungspaare treten mehr oder weniger auf der Stelle.
So liegt das Euro/Franken-Paar mit 0,9131 Franken in etwa auf dem Stand vom späten Nachmittag und der Dollar-Kurs mit 0,7739 Franken ebenso. Zum US-Dollar notiert der Euro mit 1,1798 ein wenig höher als am späten Nachmittag.
Nach Auffassung der Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) deuten technische Indikatoren auf eine trendlose Marktverfassung hin. Derzeit sei offen, in welche Richtung der nächste, grössere Impuls führen werde.
Aus fundamentaler Sicht sei an den Finanzmärkten zuletzt etwas Ruhe eingekehrt, wenngleich die US-Zollpolitik und auch geopolitische Themen weiterhin eine Rolle spielten, fuhren die Helaba-Experten fort.
So gehen vor dem Hintergrund militärischer Spannungen die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in eine entscheidende Runde. Vertreter beider Staaten kamen am Donnerstag in Genf erneut zusammen.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9131
|
0.07
|Türkische Lira
|
56.6987
|
-0.13
|Baht
|
40.155
|
-0.14
|Bitcoin - US Dollar
|
67730.1459
|
-0.34
|Real
|
6.6335
|
0.02
|US-Dollar
|
0.774
|
0.17
|Zloty
|
4.6245
|
0.08
|Euro - US Dollar
|
1.1799
|
-0.13
|Ripple - US Dollar
|
1.408
|
-1.79
|Forint
|
411.4198
|
0.07
|Bitcoin - Euro
|
57404.2788
|
-0.20
|Ripple
|
0.9176
|
1.59
|Rubel
|
99.3211
|
-0.65
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz im Fokus: US-Börsen uneinheitlich -- SMI letztlich schwächer -- DAX schliesst im Plus -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Donnerstagshandel
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex ging mit Gewinnen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich nach den NVIDIA-Zahlen unterschiedlich. Die Märkte in Fernost fanden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.