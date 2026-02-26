Devisen: Ruhe am Devisenmarkt

Anzeige

Zürich (awp) - Am Devisenmarkt ist am Donnerstagabend kaum mehr Bewegung auszumachen. Die wichtigsten Währungspaare treten mehr oder weniger auf der Stelle.

So liegt das Euro/Franken-Paar mit 0,9131 Franken in etwa auf dem Stand vom späten Nachmittag und der Dollar-Kurs mit 0,7739 Franken ebenso. Zum US-Dollar notiert der Euro mit 1,1798 ein wenig höher als am späten Nachmittag.

Nach Auffassung der Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) deuten technische Indikatoren auf eine trendlose Marktverfassung hin. Derzeit sei offen, in welche Richtung der nächste, grössere Impuls führen werde.

Aus fundamentaler Sicht sei an den Finanzmärkten zuletzt etwas Ruhe eingekehrt, wenngleich die US-Zollpolitik und auch geopolitische Themen weiterhin eine Rolle spielten, fuhren die Helaba-Experten fort.

So gehen vor dem Hintergrund militärischer Spannungen die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in eine entscheidende Runde. Vertreter beider Staaten kamen am Donnerstag in Genf erneut zusammen.

awp-robot/mk