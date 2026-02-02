Devisen: Leichte Gegenbewegung bei USD/CHF und EUR/CHF - EUR/USD unter 1,18

Zürich (awp) - Der Franken hat im US-Handel wieder etwas an Wert gewonnen, nachdem er am Nachmittag verkauft worden war. In der Folge sank der USD/CHF-Kurs wieder ganz leicht unter die Marke von 0,78 (aktueller Kurs: 0,7799) und das EUR/CHF-Paar unter die Schwelle von 0,92 (0,9192). Die Gegenbewegung war allerdings nicht sehr ausgeprägt. Im Tageshoch waren beim USD/CHF 0,7818 und beim EUR/CHF 0,9217 gesehen worden.

Anders das Bild beim EUR/USD. Hier gab es am Abend keine Gegenbewegung und der Kurs fiel unter die Marke von 1,18 (1,1786). Zum Vergleich: Am vergangenen Dienstag hatte der Euro mit 1,2081 Dollar noch den höchsten Stand seit Mitte 2021 erreicht.

Der "Greenback" profitiere hier von einer weiter nachlassenden Zinssenkungsfantasie, meinen Händler. Dass US-Präsident Donald Trump am Freitag den früheren Fed-Gouverneur Kevin Warsh als Nachfolger für US-Notenbankchef Jerome Powell nominiert hat, gab diesen Erwartungen weiter Auftrieb. Die Personalentscheidung schürte Zweifel, dass es tatsächlich zu einer deutlichen Lockerung der Geldpolitik in den Vereinigten Staaten kommen wird. Warsh galt lange als geldpolitischer Falke, hat sich also tendenziell für höhere Zinsen eingesetzt. Zuletzt sprach er sich aber für Leitzinssenkungen aus.

Nach Einschätzung von Experten der Dekabank gilt Warsh als wachsam gegenüber Inflationsrisiken, sei zuletzt aber auch für weitere Leitzinssenkungen eingetreten. "Dabei scheint er jedoch weniger Trump-hörig als andere mögliche Kandidaten zu sein", schreiben die Analysten. Der US-Präsident hatte zuletzt immer wieder Zinssenkungen gefordert und den bis Mai amtierenden Notenbankpräsidenten Powell heftig beschimpft.

Zuletzt stützte den Dollar auch die merkliche Stimmungsaufhellung in der heimischen Industrie. Diese belegte der überraschend deutliche Anstieg des Einkaufsmanagerindex ISM auf einen Wert oberhalb der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

Der zuletzt stärkere Dollar hat an den Finanzmärkten auch die kräftige Kurskorrektur bei Metallen verstärkt. Vor allem die Notierungen für die Edelmetalle Gold und Silber sind zu Beginn der Handelswoche erneut spürbar unter Druck geraten, nachdem sie bis vor kurzem ein fulminantes Rally hingelegt hatten.

awp-robot/