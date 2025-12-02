Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Analyse: So bewertet DZ BANK die Henkel vz-Aktie
Wenig Bewegung bei Franken, Euro & Co. vor Fed
So schätzen Analysten die Mercedes-Benz-Aktie ein
Alternative zu NVIDIA-Investment? - Deshalb könnte sich der SoundHound AI-Aktienkurs bis 2026 verdoppeln
Bayer-Analyse: Equal Weight-Bewertung von Barclays Capital für Aktie
02.12.2025 16:51:36

Devisen: Kaum Bewegung am Devisenmarkt - Warten auf US-Zinsentscheid

Zürich (awp) - Die Kurse am Devisenmarkt haben sich am Dienstag weitgehend seitwärts bewegt. Es fehlten die Impulse, heisst es von Händlern. Die Marktteilnehmer warteten wohl auf die kommende Woche anstehende Zinssitzung der US-Notenbank Fed.

Das Dollar/Franken-Paar notiert derzeit mit einem Kurs von 0,8045 Franken im Vergleich zum frühen Handel (0,8048) kaum verändert. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit ebenfalls kaum bewegt, wie der Kurs von 1,1603 zeigt. Auch bei Euro/Franken-Paar sind grosse Bewegungen ausgeblieben - mit 0,9334 bleibt der Kurs in einer engen Spanne.

Auch der unerwartete Anstieg der Inflation in der Eurozone habe das Geschehen kaum belebt. Im November sind die Konsumentenpreise im Jahresvergleich um 2,2 Prozent gestiegen. Im Vormonat hatte die Rate noch bei 2,1 Prozent gelegen. Erwartet war im Schnitt eine unveränderte Rate.

Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt auf mittlere Sicht eine Inflation von zwei Prozent an. Die EZB hatte zuletzt die Leitzinsen nicht angetastet. Auch bei der nächsten Zinssitzung am 18. Dezember wird an den Finanzmärkten keine Änderung der Leitzinsen erwartet.

Die Commerzbank erwartet in nächster Zeit eine leichte Abwärtstendenz im Dollar. Denn angeblich habe sich US-Präsident Trump für Kevin Hasset als Nachfolger von Fed-Chef Jerome Powell entschieden. Und damit würden die Chancen auf ein zukünftig taubenhaftes Fed steigen. Bliebe gleichzeitig Steven Miran im Amt, wären diese Chancen noch höher.

awp-robot/pre/ls

