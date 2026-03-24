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Geopolitisches Umfeld 24.03.2026 12:00:36

Devisen im Blick: So bewegen sich Franken, Dollar und Euro

Devisen im Blick: So bewegen sich Franken, Dollar und Euro

Der Devisenmarkt zeigt sich am Dienstag weitgehend stabil.

Neben den Neuigkeiten zum Iran-Krieg haben die Investoren auch die Konjunkturdaten aus der Eurozone und aus Grossbritannien im Fokus.

Am Markt gibt es nach den jüngsten Äusserungen von US-Präsident Donald Trump weiter die Hoffnung auf Verhandlungen zwischen den USA und Iran zur Beendigung des Kriegs. Dies hatte zuletzt die Ölpreise wieder ein Stück weit nach unten gedrückt und die Inflationssorgen der Anleger etwas gedämpft. Allerdings hatte der Iran bisher Verhandlungen mit den USA dementiert.

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Zudem wurden am Vormittag Konjunkturzahlen publiziert. So fiel der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im März sowohl in der Eurozone als auch in Grossbritannien schwächer als erwartet aus. Dies signalisiert laut Marktbeobachtern eine nachlassende Dynamik der Konjunktur.

Der a href="/devisen/dollarkurs" target="_blank" rel="noopener">US-Dollar wird aktuell bei 0,7874 Franken im Vergleich zum Kurs am Morgen nur wenig verändert gehandelt. Auch die europäische Gemeinschaftswährung Euro hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt und kostet 1,1589 Dollar. Entsprechend bleibt der Euro auch zum Franken mit 0,9125 stabil.

awp-robot/an/hr

Zürich (awp)

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