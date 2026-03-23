Gewinneinbruch: Sinopec-Aktie fällt - Öl-Riesen BP, Shell und ExxonMobil uneins

• Sinopec-Aktie unter Druck nach Gewinneinbruch• Schwache Ölpreise im Jahr 2025 belasten• BP, Shell und ExxonMobil reagieren ebenfalls

Die Aktie des chinesischen Ölriesen China Petroleum & Chemical Corp (Sinopec) gerät zunehmend unter Druck. Grund dafür ist ein deutlicher Gewinneinbruch im Geschäftsjahr 2025, der Anleger aufhorchen lässt.

Schwache Ölpreise und Energiewandel belasten

Wie aus der Unternehmensbilanz hervorgeht, meldete Sinopec einen Rückgang des Nettogewinns um 36,8 Prozent. Das Unternehmen führt dies vor allem auf schwache petrochemische Margen sowie eine zunehmende Substitution durch neue Energiequellen zurück. Zusätzlich belasteten niedrige Ölpreise im Jahr 2025 das Ergebnis erheblich, da geringere Erlöse aus raffinierten Produkten und insgesamt engere Margen die Profitabilität drückten.

An der Börse kam diese Entwicklung schlecht an: Die Sinopec-Aktie verlor im Handel in Hongkong letztlich 4,62 Prozent auf 1,24 HKD, während auch der Gesamtmarkt schwächelte.

Rückgänge bei Produktion und Absatz

Auch operativ zeigte sich ein durchwachsenes Bild. Der Raffineriedurchsatz sank leicht um 0,8 Prozent auf 250,3 Millionen Tonnen. Besonders deutlich fiel der Rückgang bei den Kernprodukten aus, denn sowohl die Benzin- als auch die Dieselproduktion gingen spürbar zurück. Diese Entwicklung spiegelt eine insgesamt schwächere Nachfrage wider.

Parallel dazu entwickelten sich auch die Verkaufszahlen negativ. Die Absätze von Benzin und Diesel gingen zurück, während gleichzeitig die Durchschnittspreise für wichtige Kraftstoffe sanken. Lediglich im Kerosingeschäft zeigte sich eine positive Entwicklung, da hier sowohl die Produktion als auch der Absatz moderat gesteigert werden konnten.

Leichte Stabilisierung - aber Risiken bleiben hoch

Trotz des schwierigen Marktumfelds konnte das Unternehmen seine Raffineriemargen leicht verbessern. Dies gelang unter anderem durch eine stärkere Entwicklung bei Nebenprodukten wie Schwefel und Petrolkoks, die dazu beitrugen, gestiegene Rohölimportkosten und höhere Transportausgaben teilweise auszugleichen.

Im Upstream-Geschäft verzeichnete Sinopec eine leicht steigende Produktion. Sowohl die Rohölförderung als auch die Erdgasproduktion legten moderat zu, was dem Unternehmen zumindest teilweise Stabilität verlieh.

Dennoch bleibt der Ausblick angespannt. Ein Rückgang der Brent-Ölpreise um rund 20 Prozent im Jahr 2025 belastete die Erträge erheblich. Hintergrund sind zunehmende Sorgen über eine schwächere globale Nachfrage sowie ein mögliches Überangebot im Jahr 2026. Auch im Chemiesegment zeigte sich die Schwäche deutlich, da die Umsätze aufgrund fallender Preise spürbar zurückgingen.

Ausblick: Fokus auf Investitionen und Gasgeschäft

Für das Jahr 2026 plant Sinopec umfangreiche Investitionen in Höhe von 131,6 bis 148,6 Milliarden Yuan. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf dem Ausbau der Öl- und Gasförderung, der Weiterentwicklung von Erdgasprojekten sowie dem Ausbau der Infrastruktur für Speicherung und Transport.

Während die Ölproduktion voraussichtlich weitgehend stabil bleiben soll, setzt das Unternehmen verstärkt auf Wachstum im Gasgeschäft.

Nach Sinopec-Zahlen: So reagieren Aktien von BP, Shell und ExxonMobil

Ein Blick auf internationale Wettbewerber wie BP, ExxonMobil und Shell zeigt, dass der Druck durch volatile Ölpreise die gesamte Branche betrifft. Allerdings sind westliche Konzerne häufig breiter aufgestellt und profitieren stärker vom globalen Gasgeschäft sowie von liquiden Märkten für LNG.

Zum Wochenstart zeigte sich bei der Kursentwicklung der Wettbewerber ein gemischtes Bild: Die Aktie von BP verlor im Handel in London letztlich rund 4,29 Prozent auf etwa 5,38 Pfund, während Papiere von Shell um 2,02 Prozent auf etwa 33,64 Pfund abgaben. ExxonMobil-Titel stiegen im NYSE-Handel dagegen um 0,93 Prozent auf 161,15 US-Dollar.

Claudia Stephan, Bettina Schneider, Martina Köhler, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch