Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’390 0.6%  SPI 17’311 0.6%  Dow 46’208 1.4%  DAX 22’654 1.2%  Euro 0.9132 0.4%  EStoxx50 5’574 1.3%  Gold 4’408 -2.2%  Bitcoin 55’734 4.3%  Dollar 0.7863 -0.1%  Öl 100.5 -8.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Sika41879292Novartis1200526Partners Group2460882NVIDIA994529Roche1203204
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
VNET Group-Aktie im Fokus: Analysten sehen grosses Potenzial
Ausblick: Xiaomi verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bewegung am Devisenmarkt: So steht es um US-Dollar, Franken und Euro
Gewinneinbruch: Sinopec-Aktie fällt - Öl-Riesen BP, Shell und ExxonMobil uneins
Suche...
Plus500 Depot
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten Derivate
Realtimekurs Chart (gross) Nachrichten Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Trading-Depot
Snapshot

Realtimekurs

Chart (gross)

Nachrichten

Strukturierte Produkte

Historisch

Chartvergleich

Trading-Depot

Zahlen im Blick 23.03.2026 21:21:00

Gewinneinbruch: Sinopec-Aktie fällt - Öl-Riesen BP, Shell und ExxonMobil uneins

Gewinneinbruch: Sinopec-Aktie fällt - Öl-Riesen BP, Shell und ExxonMobil uneins

Nach einem Gewinneinbruch gerät die Sinopec-Aktie unter Druck. Dabei bewegen die Ölpreise auch die Kurse von BP, Shell und ExxonMobil.

Ölpreis (WTI)
88.92 USD -9.48%
Kaufen Verkaufen
• Sinopec-Aktie unter Druck nach Gewinneinbruch
• Schwache Ölpreise im Jahr 2025 belasten
• BP, Shell und ExxonMobil reagieren ebenfalls

Die Aktie des chinesischen Ölriesen China Petroleum & Chemical Corp (Sinopec) gerät zunehmend unter Druck. Grund dafür ist ein deutlicher Gewinneinbruch im Geschäftsjahr 2025, der Anleger aufhorchen lässt.

Schwache Ölpreise und Energiewandel belasten

Wie aus der Unternehmensbilanz hervorgeht, meldete Sinopec einen Rückgang des Nettogewinns um 36,8 Prozent. Das Unternehmen führt dies vor allem auf schwache petrochemische Margen sowie eine zunehmende Substitution durch neue Energiequellen zurück. Zusätzlich belasteten niedrige Ölpreise im Jahr 2025 das Ergebnis erheblich, da geringere Erlöse aus raffinierten Produkten und insgesamt engere Margen die Profitabilität drückten.

An der Börse kam diese Entwicklung schlecht an: Die Sinopec-Aktie verlor im Handel in Hongkong letztlich 4,62 Prozent auf 1,24 HKD, während auch der Gesamtmarkt schwächelte.

Rückgänge bei Produktion und Absatz

Auch operativ zeigte sich ein durchwachsenes Bild. Der Raffineriedurchsatz sank leicht um 0,8 Prozent auf 250,3 Millionen Tonnen. Besonders deutlich fiel der Rückgang bei den Kernprodukten aus, denn sowohl die Benzin- als auch die Dieselproduktion gingen spürbar zurück. Diese Entwicklung spiegelt eine insgesamt schwächere Nachfrage wider.

Parallel dazu entwickelten sich auch die Verkaufszahlen negativ. Die Absätze von Benzin und Diesel gingen zurück, während gleichzeitig die Durchschnittspreise für wichtige Kraftstoffe sanken. Lediglich im Kerosingeschäft zeigte sich eine positive Entwicklung, da hier sowohl die Produktion als auch der Absatz moderat gesteigert werden konnten.

Leichte Stabilisierung - aber Risiken bleiben hoch

Trotz des schwierigen Marktumfelds konnte das Unternehmen seine Raffineriemargen leicht verbessern. Dies gelang unter anderem durch eine stärkere Entwicklung bei Nebenprodukten wie Schwefel und Petrolkoks, die dazu beitrugen, gestiegene Rohölimportkosten und höhere Transportausgaben teilweise auszugleichen.

Im Upstream-Geschäft verzeichnete Sinopec eine leicht steigende Produktion. Sowohl die Rohölförderung als auch die Erdgasproduktion legten moderat zu, was dem Unternehmen zumindest teilweise Stabilität verlieh.

Dennoch bleibt der Ausblick angespannt. Ein Rückgang der Brent-Ölpreise um rund 20 Prozent im Jahr 2025 belastete die Erträge erheblich. Hintergrund sind zunehmende Sorgen über eine schwächere globale Nachfrage sowie ein mögliches Überangebot im Jahr 2026. Auch im Chemiesegment zeigte sich die Schwäche deutlich, da die Umsätze aufgrund fallender Preise spürbar zurückgingen.

Ausblick: Fokus auf Investitionen und Gasgeschäft

Für das Jahr 2026 plant Sinopec umfangreiche Investitionen in Höhe von 131,6 bis 148,6 Milliarden Yuan. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf dem Ausbau der Öl- und Gasförderung, der Weiterentwicklung von Erdgasprojekten sowie dem Ausbau der Infrastruktur für Speicherung und Transport.

Während die Ölproduktion voraussichtlich weitgehend stabil bleiben soll, setzt das Unternehmen verstärkt auf Wachstum im Gasgeschäft.

Nach Sinopec-Zahlen: So reagieren Aktien von BP, Shell und ExxonMobil

Ein Blick auf internationale Wettbewerber wie BP, ExxonMobil und Shell zeigt, dass der Druck durch volatile Ölpreise die gesamte Branche betrifft. Allerdings sind westliche Konzerne häufig breiter aufgestellt und profitieren stärker vom globalen Gasgeschäft sowie von liquiden Märkten für LNG.

Zum Wochenstart zeigte sich bei der Kursentwicklung der Wettbewerber ein gemischtes Bild: Die Aktie von BP verlor im Handel in London letztlich rund 4,29 Prozent auf etwa 5,38 Pfund, während Papiere von Shell um 2,02 Prozent auf etwa 33,64 Pfund abgaben. ExxonMobil-Titel stiegen im NYSE-Handel dagegen um 0,93 Prozent auf 161,15 US-Dollar.

Claudia Stephan, Bettina Schneider, Martina Köhler, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Shell veräußert Jiffy Lube für Milliardensumme - Aktie in Rot

Bildquelle: FotograFFF / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ

Im aktuellen BX Morningcall sprechen David Kunz und François Bloch mit Giulio Vitarelli, CEO des VZ Vermögenszentrums, über den Erfolg der VZ, den Unterschied zu klassischen Banken, die Rolle von unabhängiger Beratung und die Zukunft der Finanzbranche.

Im Gespräch geht es unter anderem um:
Warum die VZ seit Jahren stark wächst
Was das Geschäftsmodell von Banken und Versicherungen unterscheidet
Weshalb unabhängige Honorarberatung für viele Kundinnen und Kunden attraktiver wird
Wie die VZ Fachkräfte rekrutiert und intern ausbildet
Welche Rolle Deutschland, Pensionierung und Demografie für das Wachstum spielen
Warum künstliche Intelligenz den Berater nicht einfach ersetzt

Ein spannendes CEO-Interview über Pensionierung, Vermögensaufbau, ETFs, Beratung, KI und die Zukunft der VZ-Aktie.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ

Inside Trading & Investment

12:01 UBS Logo UBS KeyInvest: Zinsen rauf, Gold runter
09:06 Marktüberblick: Steigende Anleiherenditen im Fokus
09:05 SMI steuert auf schwächstes Monatsergebnis seit 2002 zu
08:14 Accelleron gibt Vollgas
20.03.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 24.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Biontech, Moderna
19.03.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Comet Holding AG, Inficon Holding AG, VAT Group AG
18.03.26 Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’034.17 19.10 B84SAU
Short 13’298.06 13.54 B8RSFU
Short 13’784.11 8.86 SZ3BMU
SMI-Kurs: 12’389.68 23.03.2026 17:31:05
Long 12’012.46 19.87 SRQB1U
Long 11’736.35 13.84 S7MBDU
Long 11’249.63 8.96 SQZB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Trump verkündet Angriffsaussetzung: SMI & DAX beenden Handel weit im Plus -- Wall Street letztlich fester -- Asiens Börsen schlussendlich tiefrot
Rheinmetall-Aktie verliert: Konzern sieht Fortschritte beim F126-Grossprojekt - auch RENK, HENSOLDT & TKMS im Blick
Gold, Öl & Co. in KW 12: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
DroneShield-Aktie im freien Fall: Kapitalerhöhung und Radar-Offensive
Gewinneinbruch: Sinopec-Aktie fällt - Öl-Riesen BP, Shell und ExxonMobil uneins
Ausblick: Xiaomi verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sika-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Bayer-Aktie reagiert positiv auf Innovationen in Japan
UBS-Chef warnt: Nahost-Krise bleibt Dauerbelastung für die Börsen

Top-Rankings

KW 12: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 12: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 12: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.