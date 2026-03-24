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Unsicherheit 24.03.2026 07:32:40

Antwort auf globale Krisen: EU und Australien unterzeichnen wegweisendes Abkommen

Antwort auf globale Krisen: EU und Australien unterzeichnen wegweisendes Abkommen

Die Europäische Union und Australien haben sich auf ein Freihandelsabkommen und eine Sicherheitspartnerschaft geeinigt.

Dies ist der jüngste Schritt von US-Verbündeten, in einer Zeit rasch wachsender geopolitischer Unsicherheit ihre wirtschaftlichen und militärischen Beziehungen zu überdenken.

Das Freihandelsabkommen, dessen Zustandekommen Jahre dauerte, beseitigt mehr als 99 Prozent der Zölle auf EU-Warenexporte nach Australien. Für Australien wird die europäische Nachfrage nach kritischen Mineralien sowie eine Zunahme europäischer Investitionen dazu beitragen, die australische Wirtschaft anzukurbeln.

Im Sicherheitsbereich werden Australien und die EU die Zusammenarbeit in Bereichen wie Krisenmanagement, maritimer Sicherheit und disruptiven Technologien, einschliesslich Künstlicher Intelligenz, verstärken. Sie planen zudem, den Kapazitätsaufbau für Partner zu unterstützen. Dies schliesst die Indopazifik-Region ein.

"Wir senden ein starkes Signal an den Rest der Welt, dass Freundschaft und Zusammenarbeit in turbulenten Zeiten am wichtigsten sind", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einer Erklärung. "Die EU und Australien mögen geografisch weit voneinander entfernt sein, aber in unserer Sicht auf die Welt könnten wir uns nicht näher stehen", fügte sie hinzu. "Mit diesen dynamischen neuen Partnerschaften in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung sowie Handel rücken wir noch enger zusammen."

US-Präsident Trumps Vorgehen, selbst US-Verbündete mit hohen Zöllen zu belegen, hat die Beziehungen zwischen Washington und vielen seiner traditionellen Freunde belastet. Gleiches gilt für seine Entscheidung, ohne vorherige Benachrichtigung wichtiger Verbündeter militärische Massnahmen im Iran zu ergreifen. Einige Staatsoberhäupter, allen voran der kanadische Premierminister Mark Carney, haben gefordert, mittlere Mächte sollten ihre Beziehungen stärken, während die USA sich von ihrer langjährigen Rolle als Anführer der auf internationalen Regeln basierenden Ordnung zurückzuziehen scheinen.

Die EU ihrerseits hat im vergangenen Jahr darauf gedrängt, mehrere Handelsabkommen zum Abschluss zu bringen. Damit versucht sie, ihre Wirtschaftsbeziehungen zu diversifizieren und sich gegen US-Zölle abzusichern. Die EU hat dieses Jahres auch ein Handelsabkommen mit Indien geschlossen. Dieses wird fast 2 Milliarden Verbraucher in beiden Volkswirtschaften miteinander verbinden. Im vergangenen Jahr wurden zudem die Verhandlungen über ein Handelsabkommen mit Indonesien abgeschlossen. Ein Handelsabkommen mit den vier südamerikanischen Ländern, die die Zollunion Mercosur gegründet haben, wird voraussichtlich in diesem Frühjahr in der EU in Kraft treten.

Im Rahmen des Handelsabkommens zwischen Australien und der EU wird erwartet, dass die EU-Exporte nach Australien im nächsten Jahrzehnt um bis zu 33 Prozent wachsen. Gleichzeitig haben die EU-Investitionen in Australien das Potenzial, um mehr als 87 Prozent zu steigen. Das Abkommen wird Zölle auf wichtige EU-Exporte beseitigen. Dazu gehören Käse, Fleischzubereitungen, Wein und Schaumwein, bestimmte Obst- und Gemüsesorten einschliesslich Zubereitungen, Schokolade sowie Süsswaren.

Beamte sagten, das Abkommen sichere der EU auch den Zugang zu kritischen Rohstoffen. Australien sei ein bedeutender Produzent von Rohstoffen wie Aluminium, Lithium und Mangan. Diese seien für die allgemeine wirtschaftliche Sicherheit der EU von entscheidender Bedeutung.

Das Abkommen enthält weiterhin einen bilateralen Schutzmechanismus. Dieser ermöglicht es der EU, Massnahmen zum Schutz sensibler europäischer Produkte und deren Erzeuger zu ergreifen. Dies gilt für den Fall, dass die Importe aus Australien stark ansteigen und dem EU-Markt Schaden zufügen.

Der endgültige Text des Freihandelsabkommens wurde in dieser Woche bei einem Treffen zwischen von der Leyen und dem australischen Premierminister Anthony Albanese in der australischen Hauptstadt Canberra vereinbart. Das EU-Parlament muss dem Abkommen noch zustimmen. Auch Australien muss das Abkommen noch formell ratifizieren.

DJG/DJN/uxd/cln

DOW JONES

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