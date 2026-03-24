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Geändert am: 24.03.2026 09:03:50

Iran-Krieg vor Deeskalation? SMI startet stabil -- DAX mit etwas höherem Start -- Asiens Börsen in Grün

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit wenig Bewegung. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich auf höhem Niveau. Die Börsen in Fernost notieren am Dienstag auf grünem Terrain.

SCHWEIZ

Der schweizer Aktienmarkt zeigt sich nach den gestrigen Kursgewinnen stabil.

Der SMI sowie die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI bewegen sich an Dienstag kaum vom Fleck.

Die Schweizer Börse startet am Dienstag wenig verändert in den Handel. Es sei wegen der widersprüchlichen Signale zum Iran-Krieg aber weiterhin mit einer hohen Volatilität zu rechnen, meinen Marktteilnehmer. Belastend wirkt auch der erneute Anstieg der Ölpreise infolge der geopolitischen Unsicherheiten.

Die Märkte blieben weiterhin gefangen in einem hochgradig unsicheren Umfeld, in dem geopolitische Schlagzeilen und Energiepreise die Richtung vorgeben würden, so ein Marktbeobachter. Nachdem US-Präsident Trump seine am Wochenende angedrohten Angriffe auf iranische Energieanlagen für fünf Tage mit dem Hinweis aussetzte, es gebe "produktive Gespräche", herrschte ein vage Hoffnung auf eine Entspannung. Allerdings wurden die Aussagen Trumps von iranischer Seite umgehend dementiert, und auch der Ölpreis zog wieder leicht auf aktuell 102,70 US-Dollar je Fass der Sorte Brent an, nachdem er gestern nach einem Zwischenhoch bei 114 US-Dollar kurzzeitig unter die Marke von 100 US-Dollar gefallen war.

Weiterhin unter Druck sind die Preise für Gold und Silber. Dies spiegle ein Umfeld wider, in dem steigende Energiepreise, Inflationssorgen und die Aussicht auf höhere Zinsen dominieren würden, heisst es am Markt. Trotz geopolitischer Spannungen, die Edelmetalle üblicherweise stützen, überwiege aktuell der Liquiditätsbedarf der Investoren, was zu breiten Gewinnmitnahmen führe. Die Feinunze Gold steht aktuell bei 4366 US-Dollar und damit in etwa auf dem Niveau von Anfang Jahr.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt steigt nach der gestrigen Erholung weiter.

Der DAX geht 0,1 Prozent fester bei 22.677,09 Punkten in die Sitzung.

Die anhaltende Unsicherheit rund um den Iran-Krieg lässt die Anleger nicht los. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob die massive Zwischenerholung vom Montagmittag zunächst nur ein Strohfeuer war.
Am Montag war der DAX mit 21.863 Punkten zunächst auf einen Tiefpunkt seit April 2025 abgesackt, bevor eine Kurznachricht von US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social für einen Hoffnungsschimmer sorgte. Bei anschliessend widersprüchlicher Nachrichtenlage war die Euphorie aber schon am Vortag schnell wieder abgeebbt. Der Preis für ein Barrel der Ölsorte Brent, der zeitweise unter 100 Dollar stand, kostete zuletzt wieder bis zu 104 Dollar. Die davon ausgehenden Inflations- und Konjunktursorgen halten damit an.

Trump hatte am Vortag erklärt, man befinde sich in Gesprächen mit dem Iran, und verlängerte das Ultimatum für Angriffe auf iranische Energieanlagen bis kommenden Freitag. Der Iran hat die Gespräche allerdings dementiert. "Der Konflikt ist damit jedoch nicht beendet, und die wirtschaftlichen Folgen der faktischen Blockade der Strasse von Hormus bleiben schwer abschätzbar", schrieb am Morgen der Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank. Die Märkte preisten weiterhin eine höhere Inflation, aber keine Rezession, ein. Die Gefahr einer solchen bleibe aber präsent, sollte die Situation weiter eskalieren.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenstart im Plus.

So stieg der Dow Jones anfänglich bereits und legte auch im Anschluss weiter zu. Mit einem Plus von 1,38 Prozent bei 46'208,47 Zählern ging es letztlich in den Feierabend.
Auch der NASDAQ Composite startete bereits stärker in den Handelstag und verteidigte seine Gewinne im weiteren Verlauf. Schliesslich verabschiedet sich der Techwerteindex ebenso 1,38 Prozent fester bei 21'946.76 Einheiten.

US-Präsident Trump hat am Montag mit einem Rückzieher in Form einer Verlängerung seines Ultimatums an den Iran, die Strasse von Hormus freizugeben, für Aufatmen an den Börsen gesorgt. Er sprach von Gesprächen mit einem iranischen Spitzenvertreter, worauf auf breiter Front die Aktienkurse stiegen und die Ölpreise nachgaben. Wegen dieser Gespräche würden die USA nun für fünf Tage auf Angriffe gegen die iranische Energieinfrastruktur verzichten. Zuvor hatte Trump Iran eine Frist von 48 Stunden gesetzt, die Strasse von Hormus zu öffnen.

Trump nannte den Namen des iranischen Vertreters allerdings nicht. Das iranische Aussenministerium dementierte die Gespräche laut dem staatlichen Sender IRIB, was dazu beigetragen haben dürfte, dass die Kurse von den Tageshochs wieder deutlicher zurückkamen.

Iran hatte seinerseits auf das Ultimatum Trumps mit der Drohung reagiert, alle Energieinfrastrukturen und Entsalzungsanlagen mit Verbindungen zu den USA in der gesamten Golfregion ins Visier zu nehmen. Im Handel hiess es, Trump knicke wieder einmal ein, wie schon öfter gesehen, wenn der Gegenwind - vor allem an den Finanzmärkten - zu stark werde.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Dienstag mit Aufschlägen.

In Tokio zeigte sich der Nikkei 225 letztlich 1,43 Prozent höher bei 52'252,28 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland präsentierte sich der Shanghai Composite derweil 1,78 Prozent stärker bei 3'881,28 Indexpunkten.

In Hongkong bewegt sich der Hang Seng zwischenzeitlich 2,55 Prozent im Plus bei 25'004,98 Punkten.

Die Hoffnung auf eine Deeskalation im Iran-Krieg sorgt am Dienstag an den asiatischen Aktienmärkten für eine leichte Erholung von den teils heftigen Verlusten zu Wochenbeginn. Allerdings sind die Signale nicht eindeutig. So hatte am Vortag US-Präsident Donald Trump das Ultimatum gegen den Iran um fünf Tage verlängert und sprach von Gesprächen mit einem iranischen Spitzenvertreter. Gleichwohl nannte er den Namen des iranischen Vertreters nicht. Das iranische Aussenministerium dementierte zudem die Gespräche laut dem staatlichen Sender IRIB.

Der Iran hatte auf das Ultimatum mit der Drohung reagiert, alle Energieinfrastrukturen und Entsalzungsanlagen mit Verbindungen zu den USA in der Golfregion anzugreifen, was an den Börsen in Asien für einen Ausverkauf gesorgt hatte. Die Erholung fällt nun aufgrund der gegenteiligen Signale recht zurückhaltend aus. Das deutlichste Plus verzeichnet der Kospi in Seoul, für den es um 2,4 Prozent nach oben geht. Er hatte zu Wochenbeginn mit einem Absturz um 6,5 Prozent auch das stärkste Minus verzeichnet.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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