Devisen im Blick: Darum zeigt sich der Dollar zu Franken und Euro etwas fester

Dies nachdem der "Greenback" um den US-Zinsentscheid vom Mittwochabend unter Druck geraten war.

Der US-Dollar legte zuletzt trotz der Leitzinssenkung der US-Notenbank zu. Allerdings sind die Signale der Fed zur weiteren Zinsentwicklung hinter den Markterwartungen zurückgeblieben, heisst es in einer Einschätzung der Landesbank Helaba

Am frühen Freitagabend hat der Euro hat zum Dollar weiter leicht an Terrain eingebüsst und wird zu 1,1748 nach 1,1761 am späten Nachmittag gehandelt. Am Dienstag im Vorfeld der US-Zinssitzung war die europäische Gemeinschaftswährung noch über die Schwelle von 1,18 geklettert.

Das Dollar/Franken-Paar kursiert derzeit bei 0,7955 nach 0,7947 am späten Nachmittag. Zum Franken war der Dollar am Dienstag unter 0,79 abgerutscht. Das Euro/Franken-Paar tritt am Freitag bei Kursen von 0,9346 mehr oder weniger auf der Stelle.

Zürich (awp)