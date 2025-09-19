Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’110 0.5%  SPI 16’813 0.4%  Dow 46’315 0.4%  DAX 23’639 -0.2%  Euro 0.9344 0.0%  EStoxx50 5’458 0.0%  Gold 3’685 1.1%  Bitcoin 91’867 -1.0%  Dollar 0.7953 0.4%  Öl 66.6 -1.4% 
BlackRock & Franklin Templeton: Krypto-ETF-Anträge weiter auf der Warteliste
BYD-Aktie: Umfassende Lokalisierungsstrategie - So reagiert Tesla-Konkurernt BYD auf EU-Zölle
KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Quantinuum erhält 600-Millionen-Investment - NVIDIA und Honeywell unter den Geldgebern
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wechselkursruhe 19.09.2025 22:35:00

Devisen im Blick: Darum zeigt sich der Dollar zu Franken und Euro etwas fester

Devisen im Blick: Darum zeigt sich der Dollar zu Franken und Euro etwas fester

Der US-Dollar hat zum Wochenende hin etwas an Boden gut gemacht.

Dies nachdem der "Greenback" um den US-Zinsentscheid vom Mittwochabend unter Druck geraten war.

Der US-Dollar legte zuletzt trotz der Leitzinssenkung der US-Notenbank zu. Allerdings sind die Signale der Fed zur weiteren Zinsentwicklung hinter den Markterwartungen zurückgeblieben, heisst es in einer Einschätzung der Landesbank Helaba

Am frühen Freitagabend hat der Euro hat zum Dollar weiter leicht an Terrain eingebüsst und wird zu 1,1748 nach 1,1761 am späten Nachmittag gehandelt. Am Dienstag im Vorfeld der US-Zinssitzung war die europäische Gemeinschaftswährung noch über die Schwelle von 1,18 geklettert.

Das Dollar/Franken-Paar kursiert derzeit bei 0,7955 nach 0,7947 am späten Nachmittag. Zum Franken war der Dollar am Dienstag unter 0,79 abgerutscht. Das Euro/Franken-Paar tritt am Freitag bei Kursen von 0,9346 mehr oder weniger auf der Stelle.

Zürich (awp)

USD/JPY 147.9730 0.0030
Steht den Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT der nächste Aufschwung bevor?
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
SMG-Aktie: Erfolgreicher Börsenstart - Erstkurs klar über Ausgabepreis
KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
89bio-Aktie zündet Kursrakete, Roche-Aktie fester: Roche kauft 89bio - Roche-Pharma-CEO sieht enormes Potenzial
Plug Power-Aktie setzt Aufschwung fort
Infineon-Aktie im Fokus: Rückkaufprogramm und Thailand-Verkauf - Neuausrichtung geplant?
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International gibt am Freitagnachmittag deutlich nach
US-Börsen erzielen neue Rekorde -- SMI geht letztlich etwas fester ins Wochenende -- DAX nach Richtungssuche schliesslich tiefer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend in Rot
Novo Nordisk-Aktie nach positiven Studiendaten dennoch schwächer

Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zum Wochenschluss höher, während sich der deutsche Leitindex nicht für eine klare Richtung entscheiden konnte. Die Wall Street zeigt sich zum Wochenende positiv. Am Freitag gingen die führenden Börsen Asiens nach der Fed-Zinssenkung mehrheitlich schwächer aus dem Handel.

