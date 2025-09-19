US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
|
19.09.2025 22:35:00
Devisen im Blick: Darum zeigt sich der Dollar zu Franken und Euro etwas fester
Der US-Dollar hat zum Wochenende hin etwas an Boden gut gemacht.
Der US-Dollar legte zuletzt trotz der Leitzinssenkung der US-Notenbank zu. Allerdings sind die Signale der Fed zur weiteren Zinsentwicklung hinter den Markterwartungen zurückgeblieben, heisst es in einer Einschätzung der Landesbank Helaba
Am frühen Freitagabend hat der Euro hat zum Dollar weiter leicht an Terrain eingebüsst und wird zu 1,1748 nach 1,1761 am späten Nachmittag gehandelt. Am Dienstag im Vorfeld der US-Zinssitzung war die europäische Gemeinschaftswährung noch über die Schwelle von 1,18 geklettert.
Das Dollar/Franken-Paar kursiert derzeit bei 0,7955 nach 0,7947 am späten Nachmittag. Zum Franken war der Dollar am Dienstag unter 0,79 abgerutscht. Das Euro/Franken-Paar tritt am Freitag bei Kursen von 0,9346 mehr oder weniger auf der Stelle.
Zürich (awp)
|USD/JPY
|147.9730
|0.0030
|0.00
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9344
|
0.03
|Türkische Lira
|
51.9925
|
-0.48
|Baht
|
40.0352
|
-0.55
|Bitcoin - US Dollar
|
115522.8671
|
-1.38
|Real
|
6.6974
|
0.02
|Kuna
|
8.8548
|
-0.36
|US-Dollar
|
0.7953
|
0.37
|Zloty
|
4.5643
|
0.03
|Euro - US Dollar
|
1.1742
|
-0.40
|Ripple - US Dollar
|
2.9962
|
-2.64
|Forint
|
417.9179
|
0.30
|Bitcoin - Euro
|
98354.4362
|
-1.01
|Ripple
|
0.4197
|
2.35
|Rubel
|
104.9998
|
-0.06
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen erzielen neue Rekorde -- SMI geht letztlich etwas fester ins Wochenende -- DAX nach Richtungssuche schliesslich tiefer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend in Rot
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zum Wochenschluss höher, während sich der deutsche Leitindex nicht für eine klare Richtung entscheiden konnte. Die Wall Street zeigt sich zum Wochenende positiv. Am Freitag gingen die führenden Börsen Asiens nach der Fed-Zinssenkung mehrheitlich schwächer aus dem Handel.
