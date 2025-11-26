Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’822 0.4%  SPI 17’616 0.4%  Dow 47’466 0.8%  DAX 23’726 1.1%  Euro 0.9325 -0.2%  EStoxx50 5’656 1.5%  Gold 4’165 0.8%  Bitcoin 72’300 2.5%  Dollar 0.8041 -0.4%  Öl 63.1 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Sika41879292Luzerner Kantonalbank125293061Rheinmetall345850
Top News
ETFs: Einmalanlage oder Sparplan - Was sich wirklich lohnt
Tech-Korrektur: Langfristtrend bleibt intakt
Bitcoin steigt zeitweise wieder über 90'000 US-Dollar
Franken zu Dollar und Euro etwas fester - die Gründe
Bitcoin-Wale kaufen zu: Grossinvestoren akkumulieren in Schwächephasen kräftig
Suche...
eToro entdecken
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/USD

26.11.2025 21:15:37

Devisen: Franken zu Dollar und Euro leicht fester

Zürich (awp) - Der Franken hat am frühen Mittwochabend gegenüber dem US-Dollar wie auch dem Euro leicht zugelegt. So wird der US-Dollar zurzeit bei 0,8043 Franken gehandelt nach 0,8063 Franken am Nachmittag.

Die Gemeinschaftswährung wird bei 0,9324 Schweizer Franken gehandelt und damit ebenfalls etwas tiefer als am späten Nachmittag. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar mit einem das Kursniveau von 1,1593 nur wenig bewegt, behauptet sich damit gegenüber dem US-Dollar insgesamt auf einem erhöhtem Niveau.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Devisenexperte Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management sprach vom "Hassett-Effekt", der die Devisenmärkte langsam, aber sicher erfasse. Der Vorsitzende des Nationalen Wirtschaftsrats und Berater von US-Präsident Donald Trump, Kevin Hassett, gilt mittlerweile als Favorit für die Nachfolge des US-Notenbankchefs Jerome Powell, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete. Er gilt als Befürworter einer lockeren Geldpolitik.

Powell, dessen Mandat noch bis Mai 2026 läuft, ist Trump schon lange ein Dorn im Auge. Der US-Präsident fordert immer wieder Zinssenkungen. Der Markt muss sich also womöglich auf eine Fed unter einem Befürworter einer lockeren Geldpolitik einstellen.

Wie es kurzfristig mit der US-Geldpolitik weitergeht, wird sich Mitte Dezember mit der nächsten Leitzinsentscheidung zeigen. Die marktseitig eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinssenkung im Dezember habe weiter zugenommen, obwohl anhand der Fed-Kommentare keine klare Mehrheit dafür auszumachen sei, schrieben die Experten der Landesbank Helaba.

awp-robot/

Partner-Image

Devisen in diesem Artikel

USD/JPY 156.4275 0.3880
0.25

Meistgelesene Nachrichten

Fusion mit BioNTech: CureVac-Aktionäre geben grünes Licht - so reagieren die Aktien
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Wie steht es um die Friedenspläne für die Ukraine?
NIO-Aktie dennoch in Rot: Tesla-Konkurrent reduziert Verlust - Umsatzwachstum in Q3
TKMS-Aktie setzt dank Analysten die Erholung fort
Alibaba-Aktie gibt nach: Ergebnis rückläufig, aber Umsatz wächst
Bitcoin-Wale kaufen zu: Grossinvestoren akkumulieren in Schwächephasen kräftig
Novo Nordisk-Aktie steigt: US-Regierung handelt günstigere Ozempic-Kosten aus
DroneShield-Aktie mit Kurssprung: Unternehmen meldet Millionen-Auftrag aus Europa
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
KI-Profiteur-Alphabet-Aktie: 4-Billionen-Dollar-Marke im Fokus

finanzen.net News

Datum Titel
21:49 ROUNDUP: Zwei Nationalgardisten in Washington von Schüssen getroffen
21:30 ROUNDUP/Trump: Werde Südafrika nicht zu G20-Gipfel in USA einladen
21:25 Zwei Nationalgardisten in Washington von Schüssen getroffen
21:04 Trump: Werde Südafrika nicht zu G20-Gipfel in USA einladen
21:02 Devisen: Euro im US-Handel knapp unter 1,16 US-Dollar
20:53 Selenskyj: Resistenz an der Front Basis für Verhandlungen
20:43 Erholung setzt sich fort: Bitcoin klettert kurzzeitig über 90.000 US-Dollar
20:00 Söder setzt auf Lösung im Rentenstreit
19:52 Fall gegen Trump zu versuchtem Wahlbetrug 2020 eingestellt
19:52 Aktien New York: Weitere Gewinne vor verlängertem Wochenende