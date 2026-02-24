Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Devisen: Franken etwas fester

Zürich (awp) - Am Dienstagabend hat der Schweizer Franken zum Euro und zum Dollar leicht zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung wird zu 0,9111 Franken gehandelt und damit etwas tiefer als am späten Nachmittag (0,9121). Auch der US-Dollar schwächte sich auf 0,7735 Franken leicht ab nach zuvor 0,7735. Das Euro/Dollar-Paar hat sich in dieser Zeit derweil kaum bewegt und steht bei 1,1779 Dollar.

Insgesamt habe sich der Kurs des Euro nicht aus seiner jüngsten Schwächephase befreien können, schrieben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Bereits seit rund einer Woche notiere die Gemeinschaftswährung unter der 21-Tage-Durchschnittslinie, die den kurzfristigen Trend beschreibt.

Aus fundamentaler Perspektive bleibe die Verunsicherung der Anleger bei den Themen US-Zollpolitik und Iran-Konflikt hoch, fuhren die Helaba-Experten fort. Die am Zahlen zum US-Verbrauchervertrauen bewegten den Devisenmarkt nicht. Der vom Conference Board erhobene Indikator hatte sich im Februar verbessert. Gestützt wurde er vor allem durch gestiegene Erwartungen der Verbraucher.

awp-robot/mk

