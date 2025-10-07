Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Devisen: Euro zum Dollar weiter unter Druck - EUR/CHF wenig verändert

Zürich (awp) - Der Euro hat sich am Dienstag vor allem gegenüber dem US-Dollar weiter abgeschwächt. Grund dafür ist die politische Krise in Frankreich nach dem Rücktritt von Premier Sébastien Lecornu.

Aktuell wird das Währungspaar Euro/Dollar zu 1,1657 gehandelt nach 1,1689 noch am Morgen. Gegenüber dem Franken notiert der Dollar mit 0,7980 Franken ebenfalls etwas fester als im frühen Geschäft mit 0,7961. Derweil tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9302 mehr oder weniger auf der Stelle.

Schon zum Wochenstart hatte der überraschende Rückzug Premier Lecornu den Euro deutlich belastet. Präsident Emmanuel Macron geriet dadurch noch weiter unter Druck - die Opposition ruft wieder laut nach seinem Rücktritt.

Am Montagabend verschaffte sich Macron aber etwas Luft: So soll der weiterhin geschäftsführend amtierende Lecornu bis Mittwochabend mit den politischen Kräften Gespräche über einen Ausweg aus der Krise führen. "Fortsetzung folgt in diesem französischen Chaos also", kommentierte Commerzbank Devisenexperte Michael Pfister den Schritt des Präsidenten des hoch verschuldeten Staates.

In der Regel reagiere der Euro kaum auf Probleme in Frankreich, heisst es in einem Kommentar der Commerzbank, Aber zumindest ein Teil der jüngsten Bewegung sei auf eine Euro-Schwäche zurückzuführen. Doch diesmal habe der Euro etwas unter den Ereignissen in Frankreich gelitten. Dabei habe es gleichzeitig auch eine gewisse Flucht in sichere Häfen gegeben.

Zusätzlicher Druck auf den Eurokurs kam zudem von Auftragsdaten aus der deutschen Industrie, die im August überraschend einen weiteren Dämpfer erhielt. Im Vergleich zum Juli sanken die Bestellungen um 0,8 Prozent. Erwartet war aber ein Anstieg.

awp-robot/pre

Partner-Image

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
