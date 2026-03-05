Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’354 -1.2%  SPI 18’434 -1.0%  Dow 48’031 -1.5%  DAX 23’915 -1.2%  Euro 0.9056 -0.1%  EStoxx50 5’810 -1.0%  Gold 5’096 -0.9%  Bitcoin 56’066 -0.9%  Dollar 0.7820 0.3%  Öl 84.5 2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Meta-Aktie schwächer: WhatsApp erlaubt Integration von Drittanbieter-Bots
Aktien von Microsoft, Amazon, Alphabet & Co. uneinheitlich: Tech-Konzerne sagen Selbstfinanzierung von KI-Strom zu
Tesla-Aktie schwächelt: Gewerkschaftsunabhängige Liste gewinnt bei Betriebsratswahl im deutschen Autowerk
Werbung in ChatGPT? OpenAI-Gespräche treiben Trade Desk-Aktie nach oben
NVIDIA-Aktie höher: KI-Riese priorisiert offenbar neue KI-Hardware statt China-Chips
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/USD

05.03.2026 16:42:36

Devisen: Dollar wertet etwas auf

Zürich (awp) - Der US-Dollar hat am Donnerstagnachmittag leicht an Terrain gewonnen. Sowohl zum Euro als auch zum Franken legte er zu.

Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am späten Nachmittag 1,1580 Dollar nach 1,1621 gegen Mittag. Auch zum Franken hat der Dollar mit 0,7819 Franken deutlich Boden gut gemacht (Mittag: 0,7789). Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9055 derweil mehr oder weniger auf der Stelle.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

In den USA hat sich die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche nicht verändert. Die Hilfsanträge stagnierten bei 213'000, wie das Arbeitsministerium am Nachmittag mitteilte. Ökonomen hatten im Schnitt mit 215'000 Anträgen gerechnet. Generell warten die Anleger nun auf den morgigen offiziellen Arbeitsmarktbericht für den Februar.

Arbeitsmarktdaten geben Hinweise auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Zuletzt hatte das Fed den Leitzins Ende Januar unverändert belassen, nachdem er zuvor dreimal in Folge gesenkt worden war.

Grundsätzlich dominiert derzeit das Thema Iran den Handel. Für Verunsicherung sorgten etwa die im Zuge des Iran-Kriegs erneut gestiegenen Ölpreise. Dies weckte Inflationssorgen und liess die Renditen am Anleihenmarkt weiter steigen.

awp-robot/ls/ra

Partner-Image

Top-Rankings

4. Quartal 2025: In diese Aktien investiert Fisher Asset Management
Ken Fishers Investitionen
Bildquelle: IIstudio / Shutterstock.com
Bridgewater-Portfolio Q4 2025: Diese Aktien kaufte der von Ray Dalio gegründete Fonds
Im 4. Quartal 2025 gab es viel Bewegung im Portfolio von Bridgewater Associates: Keine der zehn ...
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
Mit seinem Hedgefonds Elliott Investment Management investierte Paul Singer auch im vierten Quar ...
Bildquelle: Thos Robinson/Getty Images for New York Times
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/JPY 157.5975 0.5615
0.36

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht