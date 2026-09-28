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28.09.2026 11:33:37
Devisen: Dollar-Stärke hält an
Zürich (awp) - Der US-Dollar neigt auch zum Beginn der neuen Woche zur Stärke. So ist das Währungspaar EUR/USD auf 1,1377 gefallen, nach 1,1386 am Morgen und noch 1,1400 am Freitagabend.
Zum Franken hat sich die US-Valuta mittlerweile auf über 0,83 verteuert, aktuell kostet sie 0,8308. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9453 hingegen mehr oder weniger auf der Stelle.
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Die Zürcher Kantonalbank blickt in einer Einschätzung am Montag noch einmal auf den Entscheid der SNB von vergangener Woche zurück, die Zinsen unverändert zu lassen. Die Frankenabschwächung habe die monetären Bedingungen gelockert, heisst es dazu.
Die hohe Zinsdifferenz zur Eurozone und zu den USA dürfte zudem den Franken höchstens moderat aufwerten lassen. Damit werde die importierte Inflation das Preisniveau stützen und die bisherige expansive Geldpolitik der SNB tendenziell überflüssig machen.
awp-robot/cf/ls
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