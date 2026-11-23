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23.11.2026 11:42:36
Devisen: Dollar bleibt stark
Zürich (awp) - Die Stärke des US-Dollars hält auch zu Wochenbeginn an. So notiert das Währungspaar EUR/USD bei 1,0968 weiterhin klar unter der psychologisch wichtigen Barriere bei 1,10 und tiefer als noch am Morgen bei 1,0996. Und zum Franken hält sich die US-Valuta mit 0,8394 knapp an der Marke bei 0,84.
Der Euro ist auch gegenüber dem Franken auf 0,9207 von 0,9225 im frühen Geschäft zurückgegangen, gebremst von schwachen Konjunkturdaten aus der Eurozone. Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone hat sich im November vor allem wegen schwacher Daten aus Frankreich überraschend nicht verbessert.
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Übergeordnet hat der Dollar zuletzt deutlich vom "Risk-off-Umfeld" und der falkenhaften Rhetorik des Fed profitiert, wie es in einem Kommentar der Zürcher Kantonalbank heisst. Der Dollar-index nähere sich damit den Niveaus, die er zuletzt nach dem "Liberation Day" gezeigt habe.
awp-robot/cf/ra
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