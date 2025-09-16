Euro - Schweizer Franken EUR - CHF
|
16.09.2025 08:10:00
Devisen: Darum bewegt sich der Franken zum Dollar kaum
Am Devisenmarkt haben sich die Kurse in der Nacht auf Dienstag kaum bewegt.
Allgemein ist eine Senkung um 25 Basispunkte durch die US-Notenbank bereits eingepreist. Einige Marktteilnehmer hoffen sogar auf einen grossen Zinsschritt. Wichtig sei auch die Frage, ob es Hinweise auf die weitere Zinsentwicklung geben wird.
Sowohl das Euro/Franken-Paar (0,9347) als auch US-Dollar/Franken (0,7935) bewegen sich am frühen Morgen im Vergleich zum Vorabend kaum von der Stelle. Auch hat sich die europäische Gemeinschaftswährung zum Dollar in dieser Zeit kaum verändert, wie ein Kursniveau von 1,1779 zeigt.
awp-robot/dm/ys
Zürich (awp)
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9344
|
-0.03
|Türkische Lira
|
52.1257
|
0.25
|Baht
|
39.9874
|
0.00
|Bitcoin - US Dollar
|
115927.5622
|
0.43
|Real
|
6.7098
|
0.25
|Kuna
|
8.8861
|
0.25
|US-Dollar
|
0.7926
|
-0.24
|Zloty
|
4.5462
|
0.02
|Euro - US Dollar
|
1.1789
|
0.19
|Ripple - US Dollar
|
2.9967
|
0.06
|Forint
|
416.6436
|
-0.09
|Bitcoin - Euro
|
98344.1332
|
0.22
|Ripple
|
0.4209
|
0.17
|Rubel
|
104.7302
|
0.24
