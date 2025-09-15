Darum zeigt sich der Dollar zum Franken etwas leichter

Insgesamt verlaufe das Geschehen an den Devisenmärkten in ruhigen Bahnen, heisst es in Marktkreisen.

Alle Augen seien bereits auf den US-Zinsentscheid gerichtet. Es gilt als sicher, dass das Fed ihren Leitzins senken wird. Einige Experten halten sogar einen grossen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte für möglich.

Zum Franken hat sich die US-Valuta zuletzt auf 0,7953 verbilligt, nach 0,7966 im frühen Handel. Das EUR/USD-Paar legt gleichzeitig auf 1,1755 zu, nach 1,1729 im Morgenhandel. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9348 mehr oder weniger auf der Stelle.

Die Abstufung der Bonität Frankreichs am Wochenende bewegt den Euro zum Wochenauftakt nicht nennenswert. Mitten in der Haushaltskrise in Frankreich hat die Ratingagentur Fitch die Kreditwürdigkeit des Landes gesenkt.

Damit erschwert sie der strauchelnden Regierung in Paris die Finanzierung ihrer Staatsschulden. Die Bonität der zweitgrössten Volkswirtschaft in der Eurozone wurde von AA- auf A+ gesenkt, wie Fitch in der Nacht zu Samstag mitteilte./

