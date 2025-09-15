Dollarkurs USD - CHF
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|CHF/USD
|Historisch
|Realtimekurs
|Devisen im Blick
|
15.09.2025 16:45:00
Darum zeigt sich der Dollar zum Franken etwas leichter
Der US-Dollar tendiert am Montag im Vorfeld der Zinssitzung der US-Notenbank vom Mittwoch etwas leichter.
Alle Augen seien bereits auf den US-Zinsentscheid gerichtet. Es gilt als sicher, dass das Fed ihren Leitzins senken wird. Einige Experten halten sogar einen grossen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte für möglich.
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.Jetzt informieren
Zum Franken hat sich die US-Valuta zuletzt auf 0,7953 verbilligt, nach 0,7966 im frühen Handel. Das EUR/USD-Paar legt gleichzeitig auf 1,1755 zu, nach 1,1729 im Morgenhandel. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9348 mehr oder weniger auf der Stelle.
Die Abstufung der Bonität Frankreichs am Wochenende bewegt den Euro zum Wochenauftakt nicht nennenswert. Mitten in der Haushaltskrise in Frankreich hat die Ratingagentur Fitch die Kreditwürdigkeit des Landes gesenkt.
Damit erschwert sie der strauchelnden Regierung in Paris die Finanzierung ihrer Staatsschulden. Die Bonität der zweitgrössten Volkswirtschaft in der Eurozone wurde von AA- auf A+ gesenkt, wie Fitch in der Nacht zu Samstag mitteilte./
awp-robot/ra/mk
Zürich (awp)
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Inside Fonds
|11.09.25
|Schroders: KI, Energiebedarf und die CO2-Herausforderung
|10.09.25
|Schroders: Schroders Greencoat Infrastructure Lens Q3 2025
|05.09.25
|Schroders: Economic & Strategy Viewpoint - Q3 2025
Top-Rankings
Meistgelesene Nachrichten
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9345
|
0.02
|Türkische Lira
|
51.9638
|
0.11
|Baht
|
40.0378
|
0.53
|Bitcoin - US Dollar
|
114827.3516
|
-0.47
|Real
|
6.6938
|
-0.43
|Kuna
|
8.8637
|
0.04
|US-Dollar
|
0.7945
|
-0.29
|Zloty
|
4.5492
|
-0.13
|Euro - US Dollar
|
1.1759
|
0.23
|Ripple - US Dollar
|
3.0122
|
-0.65
|Forint
|
416.8157
|
-0.39
|Bitcoin - Euro
|
97651.1319
|
-0.75
|Ripple
|
0.4177
|
0.90
|Rubel
|
104.1256
|
-0.98
Börse aktuell - Live TickerZinspolitik im Fokus: SMI leichter -- DAX fester -- US-Börsen freundlich -- Chinas Börsen letztlich uneins - Feiertag in Japan
Der heimische Leitindex präsentiert sich zum Wochenstart etwas schwächer, während der DAX leicht zulegt. Die US-Aktienmärkte zeigen sich zu Beginn der neuen Woche mit freundlicher Tendenz. An den grössten Börsen in Asien ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}