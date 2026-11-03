Darum bleibt der Franken wenig verändert

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Die Bewegungen am Devisenmarkt halten sich am Dienstagabend und damit kurz vor den ersten Resultaten von den US-Midterms in Grenzen. Der Euro kostete im New Yorker Handel zuletzt 1,1190 US-Dollar. Das USD/CHF -Paar wurde bei 0,8209 gehandelt, bei EUR/CHF waren es 0,9186. Der Franken hat damit gegenüber beiden Währungen ganz leicht verloren.

Damit geriet die Erholung des Euro zum Greenback vom am Donnerstag erreichten tiefsten Stand seit Mai 2025 etwas ins Stocken. Besser als erwartet ausgefallene Zahlen zu den Auftragseingängen in der US-Industrie im September belastetet den Euro am Tag der Zwischenwahlen in den USA kurzzeitig. Erste Ergebnisse der Abstimmung über die künftige Zusammensetzung des Parlaments in Washington werden nach mitteleuropäischer Zeit in der Nacht zu Mittwoch erwartet.

Zürich (awp)