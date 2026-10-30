SNB-Aktie etwas höher: Starkes drittes Quartal - Nationalbank erzielt hohen Milliardengewinn

Das dritte Quartal alleine war ebenfalls sehr positiv.

Laut Mitteilung vom Freitag betrug der Gewinn für die Neunmonats-Periode 44,2 Milliarden Franken. Nach einem Plus von 25,2 Milliarden im ersten Semester resultierte im dritten Jahresviertel damit ein Gewinn von rund 19 Milliarden Franken.

Während die Nationalbank in den ersten drei Quartalen auf ihren Fremdwährungspositionen ein Plus von 43,3 Milliarden Franken erzielte, gab es auf dem mengenmässig unveränderten Goldbestand einen kleinen Bewertungsgewinn von 1,2 Milliarden. Auf den Frankenpositionen resultierte zudem ein minimales Plus von 0,1 Milliarden.

Die Schweizerische Nationalbank betonte wie üblich, dass ihr Ergebnis überwiegend von der Entwicklung der Gold-, Devisen- und Kapitalmärkte abhängig ist. Starke Schwankungen seien deshalb die Regel und Rückschlüsse vom Zwischenergebnis auf das Jahresergebnis nur bedingt möglich.

Die SNB-Aktie zeigt sich positiv: An der SIX notiert sie zeitweise bei 3'100 CHF und damit 0,32 Prozent höher.

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