DARMA Capital: Fonds auf Ethereum-Basis - Bullenmarkt erwartet

DARMA Capital: Die Akzeptanz von Ethereum nimmt zu

Die Investmentgesellschaft DARMA Capital, mit Kapital im Wert von 100 Millionen US-Dollar verwaltet, will langfristig in Ether investieren, wie sie kürzlich mitteilte. Die Experten erwarten, dass der Wert von Ether in den nächsten 10 Jahren kräftig ansteigen werde. Insbesondere die zugrunde liegende Technologie, Ethereum, dürfte treiben. Denn in der realen Welt finde sie inzwischen vermehrt Anwendung. So veröffentliche die Wirtschaftsberatung Ernst & Young im April eine Beta-Version ihres neuen Tools zur Prüfung von Smart Contracts, die über Ethereum laufen. Daneben emittierte die Société Générale im selben Monat einen Pfandbrief im Wert von 162 Millionen US-Dollar auf Basis der Blockchain Ethereum.

"Die Akzeptanz von Ethereum nimmt stetig zu, was sich direkt auf die Nachfrage nach ETH auswirkt. Alle grossen Cloud-Anbieter, darunter Amazon, Google und Microsoft, bieten Ethereum als Service an", erklärte DARMA.

Steht Ether ein Bullenrun bevor?

Daher sei die Investmentgesellschaft nun auf der Suche nach institutionellen Investoren, die ebenfalls überzeugt sind, dass Ether bereit ist für einen zehnjährigen Bullenrun, wie Bloomberg berichtete. "Wir werden uns 10 Jahre lang mit Ether beschäftigen", sagte Andrew Keys, der erst kürzlich als Managing Partner zu DARMA Capital kam.

In den letzten Jahren bestand die Strategie der Gesellschaft darin, so viel Ether wie möglich zu erwerben. Anfang 2018 verkaufte sie die Coins dann nahe ihrer Höchststände, wie Keys berichtete. Im Anschluss, als die Kurse wieder fielen, wurden erneut grössere Mengen erworben. Das Management der Kursschwankungen sei ein Schwerpunkt des Fonds, erzählte der Mitbegründer von ConsenSys, einer Firma, die Apps auf Basis von Ethereum entwickelt.

Nun wolle Keys eine bestehende Lücke am Markt schliessen und insbesondere institutionellen Investoren eine Lösung anbieten. "Wir möchten Kunden für eine neue Anlagekategorie gewinnen", erklärte er. "Meine Kernkompetenz liegt im Finanzbereich und meine sekundäre Kompetenz in der Technologie. Es gibt eine Lücke auf dem Markt, und das ist eine einfache Lösung, und ich denke ein notwendiges, fehlendes Stück am Markt", zitierte NewsBTC den neuen Managing Partner weiter.

Im Gespräch mit Bloomberg verglich Keys die heutige Kryptoindustrie ausserdem mit dem Internet der 90er Jahre. Ether sei das Äquivalent zum frühen Internet.



Neben den Ether-Fonds sollen künftig auch ähnliche CFTC-registrierte Fonds für Bitcoin & Co. gegründet werden, wie DARMA Capital plant.

Redaktion finanzen.ch