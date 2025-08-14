Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’007 0.2%  SPI 16’730 0.3%  Dow 44’922 1.0%  DAX 24’287 0.4%  Euro 0.9418 -0.1%  EStoxx50 5’401 0.2%  Gold 3’349 -0.2%  Bitcoin 98’262 -1.1%  Dollar 0.8062 0.1%  Öl 65.8 0.1% 
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526
Krypto-Marktbericht 14.08.2025 10:02:20

Cardano-Aktie mit zweistelligem Zuwachs, auch Bitcoin und Ethereum verzeichnen starke Gewinne

Cardano-Aktie mit zweistelligem Zuwachs, auch Bitcoin und Ethereum verzeichnen starke Gewinne

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs. Cardano schlägt sie alle.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 09:40 legt der Bitcoin 1,81 Prozent auf 121'779 US-Dollar.

Keine grossen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die grössten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,6 Prozent. Bei einem Kurs von 17,10 EUR beträgt die Performance seit Auflage 85,5 Prozent.

In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 09:40 geht es mit dem Ethereum-Kurs um 2,69 Prozent auf 4'750,28 US-Dollar aufwärts.

Währenddessen erhöht sich der Ripple-Kurs um 0,59 Prozent auf 3,25 US-Dollar.

Einen besonderen grossen Sprung macht Cardano: Hier geht es um 16,42 Prozent auf 0,9979 US-Dollar nach oben.

Zudem bewegt sich Stellar höher. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,4519 US-Dollar festgestellt (+1,15 Prozent).

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquelle: Morrowind / Shutterstock.com,Chinnapong / Shutterstock.com
