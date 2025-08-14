Bitcoin - Schweizer Franken BTC - CHF
|
14.08.2025 10:02:20
Cardano-Aktie mit zweistelligem Zuwachs, auch Bitcoin und Ethereum verzeichnen starke Gewinne
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs. Cardano schlägt sie alle.
Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 09:40 legt der Bitcoin 1,81 Prozent auf 121'779 US-Dollar.
Keine grossen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die grössten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,6 Prozent. Bei einem Kurs von 17,10 EUR beträgt die Performance seit Auflage 85,5 Prozent.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 09:40 geht es mit dem Ethereum-Kurs um 2,69 Prozent auf 4'750,28 US-Dollar aufwärts.
Währenddessen erhöht sich der Ripple-Kurs um 0,59 Prozent auf 3,25 US-Dollar.
Einen besonderen grossen Sprung macht Cardano: Hier geht es um 16,42 Prozent auf 0,9979 US-Dollar nach oben.
Zudem bewegt sich Stellar höher. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,4519 US-Dollar festgestellt (+1,15 Prozent).Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|98’262.04635
|-1.07%
|Handeln
|Vision
|0.17123
|2.65%
|Handeln
|Ethereum
|3’816.30581
|-0.36%
|Handeln
|Ripple
|2.61295
|-1.19%
|Handeln
|Solana
|164.64868
|1.39%
|Handeln
|Cardano
|0.80288
|9.98%
|Handeln
|Polkadot
|3.39669
|-1.48%
|Handeln
|Chainlink
|18.83949
|-2.67%
|Handeln
|Pepe
|0.00001
|-2.39%
|Handeln
|Bonk
|0.00002
|-3.62%
|Handeln
