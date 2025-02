Binance Coin jetzt auf Platz 5 vor Solana: Das sind die Gründe

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Jetzt hat der Binance Coin – BNB – zum Überholmanöver angesetzt und Solana im Ranking der Top Kryptowährungen laut Marktkapitalisierung überholt. Aber kann BNB Platz 5 halten? Der „Vorsprung“ ist denkbar knapp: BNB hat eine Marktkapitalisierung von rund 98,2 Milliarden US Dollar, Solana liegt bei rund 96,8 Milliarden US Dollar (Stand: 14. Februar 2025). Das heisst, in den nächsten Tagen könnte Solana wieder den fünften Platz erobern. Platz 4 für BNB scheint aktuell noch weit weg: Tether hat eine Marktkapitalisierung von 141,8 Milliarden US Dollar. Dass Solana hingegen auf Platz 7 abrutscht, ist auch eher unwahrscheinlich: USDC hat eine Marktkapitalisierung von rund 56,1 Milliarden US Dollar.

Das hat dazu geführt, dass BNB auf Platz 5 vorgedrungen ist

2025 könnte das BNB Jahr werden: Für die nächsten Monate wurden von der BNB Chain eine Vielzahl technologischer Upgrades angekündigt, damit das Netzwerk kostengünstiger und schneller wird. Des Weiteren wird auch der Plan verfolgt, innovative KI-Features einzuführen. Die derzeit geplanten Investitionen wurden vom früheren Binance CEO Changpeng Zhao via der Plattform X mittels Tweet bestätigt.

Die Ankündigungen – inklusive der Bestätigung von Zhao auf X – haben kurze Zeit später dazu geführt, dass BNB in den Fokus der Krypto-Community gerückt ist. In den letzten 7 Tage ist der Preis um über 23 Prozent gestiegen. Lag der Preis am Nachmittag des 13. Februar bei über 720 US Dollar lag, gab er jedoch wenig später doch nach – aktuell liegt BNB bei 680 US Dollar. Das Allzeithoch ist rund 15 Prozent entfernt: am 4. Dezember 2024 erreichte BNB 788 US Dollar. Laut den Prognosen könnte BNB noch im ersten Halbjahr 2025 auf über 1.000 US Dollar klettern.

Ein Ziel, das genannt wurde und für Aufsehen sorgte: Die Blockchain soll derart ausgeweitet werden, dass 100 Millionen Transaktionen pro Tag möglich sein sollen. Das soll dadurch gelingen, indem die Blockzeit von drei Sekunden auf unter einer Sekunde verkürzt wird. Ein ambitioniertes Ziel.

Was noch von den Verantwortlichen geplant wird: die gasfreie Transaktion. Die Nutzer können Transaktionen auf der Blockchain durchführen, ohne dabei die Netzwerkgebühren – Gas Fees – bezahlen zu müssen. Bislang war das nur für die Stablecoin Transfers via MegaFuel möglich.

BNB Chain setzt neben den infrastrukturellen Verbesserungen auch auf das Thema Künstliche Intelligenz – KI. Mit der neu eingeführten Smart Wallet, die AI-gesteuert ist, soll dden Nutzern das höchste Mass an Benutzerfreundlichkeit geboten werden. Hier werden dann automatisierte Portfolioverwaltung, gebündelte Transaktionen und optimierte Handelsstrategien ermöglicht.

Man plant zudem auch verbesserte Sicherheitsmechanismen. Mit dem fortschrittlichen Schlüsselsystem und den vollständigen Gas-Sponsoring-Modellen durch das Paymaster-System, sollen die Komplexität der Nutzung von dezentralen Anwendungen, der dApps, reduziert werden.

Fakt ist: BNB plant zahlreiche Änderungen und Verbesserungen und hat sich damit auf die Überholspur begeben. Aber kann Solana wieder BNB überholen und unter die Top 5 kommen? Das ist durchaus möglich. Auch bei Solana stehen einige Änderungen bevor – zudem gibt es mit Solaxy ein Projekt im Presale, das für Rückenwind sorgen wird.

Solaxy als Motor für Solana? Nach dem Presale könnten die Preise von Solana und SOLX nach oben ausbrechen

Solaxy stellt die erste für Solana geschaffene 2 Layer-Lösung dar. Mit der weiteren Skalierungsebene kommt es hier zur Optimierung der Performance. Denn auch wenn Solana für die sehr hohen Geschwindigkeiten und die geringen Transaktionskosten bekannt ist, wird immer wieder aufgrund des schnellen Wachstums mit Netzwerkausfällen oder fehlerhaften Transaktionen gekämpft. Mit der neuen von Solaxy angeregten Lösung der Layer 2-Blockchain sollen derartige Probleme demnächst für immer der Vergangenheit angehören.

