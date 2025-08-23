Beginnt die Rallye bei Ethereum erst?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Am Kryptomarkt sind die Bullen wieder am Zug. Der Bitcoin-Kurs ist nach Powells gestriger Rede wieder auf 117.000 Dollar explodiert und Ethereum konnte um mehr als 15 % zulegen. Der Fed-Vorsitzende hat mit seiner Ansprache dazu beigetragen, dass die zweitgrösste Kryptowährung der Welt fast ein neues Allzeithoch erreicht hat. An diesem Punkt stellen sich Anleger die Frage, ob es nun zu spät ist, um zu investieren. Allerdings deutet derzeit vieles darauf hin, dass es von hier aus noch deutlich weiter bergauf geht.

Rallye statt Crash

Die letzten Tage haben einmal mehr gezeigt, wie schnell sich die Stimmung am Kryptomarkt drehen kann. Kaum geht es einige Prozent bergab, tauchen sofort Crash-Prognosen auf. Von einem Bitcoin-Einbruch auf 90.000 Dollar war die Rede und auch Ethereum sollte angeblich die Gewinne der letzten Monate wieder abgeben. Doch diese Szenarien haben sich nicht bestätigt. Vielmehr setzen sich die Einschätzungen einiger weniger Analysten durch, die schon früh darauf hingewiesen haben, dass die Rallye noch nicht beendet ist, wie etwa der Experte von Rundumbitcoin.

Anstatt sich nur auf Charts zu konzentrieren, bezieht der Experte die Fundamentaldaten mit ein, die dafür sprechen, dass die Rallye von Ethereum noch eine ganze Weile anhält. Er ist der Meinung, dass Ethereum heute an diesem Punkt steht, an dem Bitcoin vor über einem Jahr stand. Das bedeutet, dass institutionelles Kapital für einen langsamen aber beständigen Anstieg sorgen dürfte.

Ethereum vor dem nächsten Kapitel

Viele Anleger zögern noch, nahe am Allzeithoch einzusteigen, aus Angst vor einer erneuten Korrektur. Dabei häufen sich inzwischen die Stimmen, die von einem Ethereum-Kurs im mittleren fünfstelligen Bereich ausgehen. Dabei hört man Prognosen von 20.000 – 80.000 Dollar. Vor allem die Ethereum Treasury Unternehmen wie SharpLink oder Bitmine dürften dazu beitragen, dass die Rallye von $ETH weitergeht.

Ethereum dürfte damit an einem Wendepunkt stehen und in den nächsten Monaten noch deutlich höher steigen, auch wenn Korrekturen von 15 – 20 % immer wieder auftreten werden, wie man es auch in den letzten Tagen gesehen hat. Mittelfristig dürfte der Kurs noch deutlich höher steigen. Noch höhere Renditen erwarten Analysten allerdings beim neuen Bitcoin Hyper ($HYPER).

Jetzt mehr über Bitcoin Hyper erfahren.

Bitcoin Hyper steigt immer weiter

Bitcoin Hyper sorgt derzeit für enormes Interesse unter Anlegern und Analysten. Der neue Coin ist noch im Vorverkauf erhältlich und konnte schon jetzt mehr als 11 Millionen Dollar umsetzen. Grund dafür ist ein starkes Konzept, das den gesamten Kryptomarkt auf den Kopf stellen könnte. Hier entsteht nämlich eine Layer-2-Lösung auf Solana-Basis, die Bitcoin-Nutzern erstmals Zugang zu DeFi-Anwendungen bietet. Dadurch könnten Anleger ihre BTC künftig staken, verleihen oder in DeFi-Protokollen einsetzen und so Zinsen auf ihre Bestände verdienen, was die ursprüngliche Bitcoin-Blockchain nie vorgesehen hat.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Bitcoin Hyper kommt mit dem nativen Token $HYPER und Anleger haben hier noch die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein, da seit einigen Wochen der Vorverkauf läuft. Während dieser frühen Phase wird der Tokenpreis noch fix von den Entwicklern vorgegeben und bis zum Handelsstart an den Börsen sogar noch mehrfach erhöht. Das bedeutet für frühe Käufer schon einen ersten Buchgewinn bis zum Handelsstart.

Die extrem hohe Nachfrage während des Presales und das einzigartige Konzept führen Analysten zu der Annahme, dass es sich hier um einen der wichtigsten Altcoins in diesem Jahr handeln könnte. Einige halten einen Kursanstieg um weit mehr als das 10-fache nach dem Handelsstart an den Börsen für möglich.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $HYPER im Presale kaufen.

