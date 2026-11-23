|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.11.2026 09:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot verbilligt sich am Vormittag
Die Aktie von Home Depot gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Home Depot-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 312,00 EUR ab.
Die Home Depot-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 312,00 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 48'147 Punkten notiert. Die Home Depot-Aktie sank bis auf 312,00 EUR. Bei 312,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 3 Stück.
Am 12.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 334,00 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Bei 246,55 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Home Depot-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 9,20 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,38 USD aus. Home Depot liess sich am 17.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,72 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,62 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Home Depot 43.40 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 41.35 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Home Depot wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 23.02.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 22.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Home Depot.
Von Analysten wird erwartet, dass Home Depot im Jahr 2027 14,95 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie
Home Depot-Aktie im Blick: US-Baumarktkette legt zu und präzisiert die Jahresziele
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Überraschend starke Quartalszahlen: Home Depot-Aktie springt an
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Home Depot
|
09:29
|Home Depot Aktie News: Home Depot verbilligt sich am Vormittag (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Börse New York: Dow Jones letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Home Depot Aktie News: Home Depot zeigt sich am Freitagabend fester (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones fällt (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones sackt mittags ab (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Home Depot Aktie News: Home Depot reagiert am Freitagnachmittag positiv (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Home Depot Aktie News: Home Depot zeigt sich am Freitagmittag freundlich (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Home Depot
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach kräftigen Verlusten: SMI etwas höher -- DAX mit leichter Gegenbewegung -- Verhaltene Erholung in Asien - Kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt wird ein verhaltener Erholungskurs eingeleitet. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.