Die Home Depot-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 312,00 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 48'147 Punkten notiert. Die Home Depot-Aktie sank bis auf 312,00 EUR. Bei 312,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 3 Stück.

Am 12.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 334,00 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Bei 246,55 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Home Depot-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 9,20 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,38 USD aus. Home Depot liess sich am 17.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,72 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,62 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Home Depot 43.40 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 41.35 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Home Depot wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 23.02.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 22.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Home Depot.

Von Analysten wird erwartet, dass Home Depot im Jahr 2027 14,95 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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