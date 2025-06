Zuversicht in Frankfurt: MDAX steigt zum Ende des Montagshandels

Der MDAX beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.01 Prozent) bei 30’879.42 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 310.471 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0.216 Prozent auf 30’808.55 Punkte an der Kurstafel, nach 30’875.14 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 30’963.02 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30’732.19 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 09.05.2025, einen Stand von 29’730.13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 29’560.30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, wies der MDAX einen Wert von 26’861.07 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 20.07 Prozent. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31’384.62 Punkten. 23’135.20 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit PUMA SE (+ 4.48 Prozent auf 22.63 EUR), LANXESS (+ 3.42 Prozent auf 26.62 EUR), WACKER CHEMIE (+ 2.82 Prozent auf 63.85 EUR), Lufthansa (+ 1.87 Prozent auf 7.29 EUR) und TUI (+ 1.75 Prozent auf 7.33 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen HENSOLDT (-2.52 Prozent auf 96.60 EUR), RENK (-1.60 Prozent auf 77.34 EUR), Aurubis (-1.60 Prozent auf 80.15 EUR), Nordex (-1.51 Prozent auf 17.66 EUR) und K+S (-1.36 Prozent auf 15.94 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 3’878’794 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Talanx-Aktie mit 29.645 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5.97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die RTL-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11.61 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

