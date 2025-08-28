Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
28.08.2025 
Kursverlauf 28.08.2025 12:26:34

Zurückhaltung in Zürich: SPI gibt mittags nach

Am Mittag halten sich die Anleger in Zürich zurück.

Roche
260.74 CHF 0.86%
Kaufen Verkaufen

Um 12:06 Uhr fällt der SPI im SIX-Handel um 0.09 Prozent auf 16’927.61 Punkte zurück. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.151 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.084 Prozent auf 16’957.65 Punkte an der Kurstafel, nach 16’943.47 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 16’999.14 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 16’927.61 Einheiten.

SPI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Minus von 0.398 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16’649.77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2025, betrug der SPI-Kurs 16’791.69 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 16’380.47 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 9.08 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 17’386.61 Punkten. Bei 14’361.69 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Arbonia (+ 9.16 Prozent auf 5.96 CHF), Stadler Rail (+ 5.08 Prozent auf 21.92 CHF), Huber + Suhner (+ 4.93 Prozent auf 115.00 CHF), Orior (+ 4.73 Prozent auf 17.28 CHF) und Klingelnberg (+ 4.45 Prozent auf 12.90 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-10.06 Prozent auf 1.52 CHF), SoftwareONE (-4.36 Prozent auf 6.58 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-4.28 Prozent auf 8.50 CHF), Xlife Sciences (-3.72 Prozent auf 20.70 CHF) und Kudelski (-3.57 Prozent auf 1.35 CHF).

SPI-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1’168’522 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 231.712 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie mit 3.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.02 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

