Zug Estates ernennt Janine Nauer zur Chefin für Projektentwicklung

Zug (awp) - Die Immobiliengesellschaft Zug Estates erhält ein neues Geschäftsleitungsmitglied: Janine Nauer wird per April 2026 Mitglied des Gremiums, wie es in einer Mitteilung vom Montagabend heisst.

Die 44-Jährige werde Leiterin Projektentwicklung & Bauprojekte, so das Communiqué weiter. Aktuell ist Nauer laut den Angaben für Swiss Life Asset Management tätig, wo sie das Real Estate Development Team Deutschschweiz leitet. Davor habe sie als Projekt- und Teamleiterin bei einem Schweizer Immobiliendienstleister gearbeitet.

Nauer übernimmt die Leitung Projektentwicklung & Bauprojekte von Peter Wicki, welcher sich nach über sechs Jahren bei Zug Estates entschieden hat, eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen.

