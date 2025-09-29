Zug Estates Aktie 14805211 / CH0148052118
29.09.2025 18:48:36
Zug Estates ernennt Janine Nauer zur Chefin für Projektentwicklung
Zug (awp) - Die Immobiliengesellschaft Zug Estates erhält ein neues Geschäftsleitungsmitglied: Janine Nauer wird per April 2026 Mitglied des Gremiums, wie es in einer Mitteilung vom Montagabend heisst.
Die 44-Jährige werde Leiterin Projektentwicklung & Bauprojekte, so das Communiqué weiter. Aktuell ist Nauer laut den Angaben für Swiss Life Asset Management tätig, wo sie das Real Estate Development Team Deutschschweiz leitet. Davor habe sie als Projekt- und Teamleiterin bei einem Schweizer Immobiliendienstleister gearbeitet.
Nauer übernimmt die Leitung Projektentwicklung & Bauprojekte von Peter Wicki, welcher sich nach über sechs Jahren bei Zug Estates entschieden hat, eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen.
rw/sc