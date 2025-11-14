|
14.11.2025 08:21:40
Zahl der Firmengründungen in ersten drei Quartalen gestiegen
DOW JONES--In den ersten drei Quartalen des Jahres 2025 wurden in Deutschland rund 99.300 Betriebe gegründet, deren Rechtsform und Beschäftigtenzahl auf eine grössere wirtschaftliche Bedeutung schliessen lassen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren das 9,5 Prozent mehr neu gegründete grössere Betriebe als im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig stieg jedoch auch die Zahl der vollständigen Aufgaben von Betrieben mit grösserer wirtschaftlicher Bedeutung um 4,8 Prozent auf rund 74.300.
Die Neugründungen von Gewerben waren in den ersten drei Quartalen 2025 mit insgesamt rund 487.700 um 6,9 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. Die Gesamtzahl der Gewerbeanmeldungen stieg um 5,6 Prozent auf rund 578.400.
Die Zahl der vollständigen Gewerbeaufgaben war im ersten bis dritten Quartal 2025 mit rund 360.700 um 1,1 Prozent höher als Vorjahreszeitraum. Die Gesamtzahl der Gewerbeabmeldungen stieg um 0,8 Prozent auf rund 446.500.
