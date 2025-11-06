Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’319 -0.4%  SPI 17’014 -0.4%  Dow 47’108 -0.4%  DAX 23’835 -0.9%  Euro 0.9318 0.1%  EStoxx50 5’623 -0.8%  Gold 3’987 0.2%  Bitcoin 82’970 -1.4%  Dollar 0.8080 -0.2%  Öl 63.0 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Novartis1200526Idorsia36346343Sika41879292
Top News
LANXESS-Aktie unter Druck: LANXESS leidet unter Nachfrageschwäche
ArcelorMittal-Aktie zieht an: Gewinnentwicklung stabil trotz herausfordernder Märkte
Adecco-Aktie springt hoch: Zu Wachstum zurückgekehrt - Valentina Ficaio wird neue Finanzchefin
Ypsomed-Aktie leichter: CEO und FDP-Nationalrat Michel wegen Ehrverletzungsdelikten angezeigt
SKAN-Aktie in Rot: Jahresziele dürften deutlich verfehlt werden
Suche...
Plus500 Depot

Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Strafanzeige 06.11.2025 16:23:36

Ypsomed-Aktie leichter: CEO und FDP-Nationalrat Michel wegen Ehrverletzungsdelikten angezeigt

Ypsomed-Aktie leichter: CEO und FDP-Nationalrat Michel wegen Ehrverletzungsdelikten angezeigt

Gegen den Solothurner FDP-Nationalrat Simon Michel liegt eine Strafanzeige wegen Ehrverletzungsdelikten vor.

Ypsomed
311.59 CHF 1.01%
Kaufen Verkaufen
Eingegangen ist die Anzeige bei der Solothurner Staatsanwaltschaft. Damit sie ermitteln kann, hat sie um Aufhebung der Immunität von Michel ersucht.

Die Staatsanwaltschaft bestätigte das Vorliegen der Anzeige am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Plattform 20min.ch hatte zuerst darüber berichtet. Da der 48-jährige Michel Parlamentarier sei, sei in einem ersten Schritt zu klären, ob seine Immunität aufgehoben werde, schrieb die Staatsanwaltschaft.

"Ein normaler Prozess"

Weitere Angaben dazu machte die Staatsanwaltschaft nicht. Einen Antrag, Michels Immunität aufzuheben, hatten die Parlamentsdienste ohne weitere Angaben veröffentlicht. Auch Michel selbst machte bisher keine Angaben zum konkreten Fall.

Auf X schrieb Michel, er sei von der Immunitätskommission darüber informiert worden, dass bei der Staatsanwaltschaft Solothurn eine Anzeige eines Bürgers wegen Ehrverletzung eingegangen und ein Antrag auf Aufhebung seiner Immunität gestellt worden sei. Die Kommission werde den Fall wie üblich prüfen und anschliessend über das weitere Vorgehen entscheiden. "Das ist ein normaler Prozess."

Michel ist seit 2023 Mitglied des Nationalrats. Von 2017 bis 2024 war er Solothurner Kantonsrat. Seit 2014 ist er zudem Geschäftsführer des Medizintechnikunternehmens Ypsomed, das von seinem Vater gegründet wurde.

Die Mitglieder der obersten Bundesbehörden und damit auch die Mitglieder von National- und Ständerat sind durch Immunität grundsätzlich vor Strafverfolgung geschützt. Zweck ist der Erhalt der Funktionsfähigkeit der Bundesbehörden, wie einem Faktenblatt der Parlamentsdienste zu entnehmen ist.

Immunität wird selten aufgehoben

Dass die Immunität eines Ratsmitglieds aufgehoben wird, kommt nur selten vor. Veranlassen muss das eine Strafverfolgungsbehörde mit einem Gesuch. Die Immunitätskommission des Nationalrats (IK-N) und die Rechtskommission des Ständerats (RK-S) entscheiden nacheinander darüber.

Letztmals die Immunität aufgehoben und damit den Weg für Ermittlungen frei gemacht haben die Kommissionen im Juni 2025 bei Nationalrat Andreas Glarner (SVP/AG). Anlass war ein Deepfake-Video, das Glarner im Wahlkampf 2023 geteilt hatte. Die Basler Grünen-Nationalrätin Sibel Arslan rief darin zur Wahl der SVP auf. Arslan hatte Glarner in der Folge angezeigt.

An der SIX notiert die Ypsomed-Aktie zeitweise um 0,16 Prozent leichter bei 309,00 CHF.

Bern (awp/sda)

Weitere Links:

Ypsomed-Aktie dennoch unter Druck: Bis 2030 Umsatz-Milliarde angepeilt

Bildquelle: Ypsomed

Nachrichten zu Ypsomed AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Ypsomed AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Streaming-Aktien wie Netflix, Disney und Co. erleben turbulente Zeiten – kommt jetzt der Umschwung? 📉📈

In der heutigen Ausgabe von Wall Street Live mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand des Streaming-Markts sowie auf mögliche politische Hintergründe bei geplanten Übernahmen. Tim verrät, wie er den europäischen Streaming-Markt einschätzt und in welche Titel er aktuell investiert ist – inklusive Oracle als Überraschungskandidat.

🔍 Themen im Überblick:
🔹Einschätzungen zu Netflix & Disney
🔹Europa im Streaming-Vergleich
🔹Potenzial für neue Übernahmen
🔹Oracles strategische Position
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

15:32 Logo WHS Livestream heute 16:00 Uhr: Pre Conference zur World of Trading - VWAP, WL-Bars 2.0 und SuperFive ... ein starkes Trio.
14:36 Julius Bär: 21.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Advanced Micro Devices Inc, Microsoft Corp, NVIDIA Corp
14:30 Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
12:48 UBS Logo UBS KeyInvest: Edelmetalle – Korrektur als Chance?/Apple – Neue Produkte, hohe Ziele
10:27 SMI rückt weiter vor
09:01 Marktüberblick: Autowerte nach BMW-Zahlen gesucht
08:51 Japans Aktienmarkt in neuem Glanz
04.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Richemont, Geberit
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’813.11 19.78 S2S3VU
Short 13’084.51 13.74 UEBSLU
Short 13’569.35 8.89 UJOBSU
SMI-Kurs: 12’319.36 06.11.2025 16:14:35
Long 11’804.58 19.62 SG1BPU
Long 11’547.40 13.97 BO0SVU
Long 11’054.12 8.99 SG0B4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Ypsomed AG 309.00 -0.16% Ypsomed AG

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie minimal schwächer: Umsatz und Gewinn gesteigert - Deal für ziviles Geschäft im Blick
Novo Nordisk-Aktie in Rot: Weniger Gewinn - Umsatzplus unter den Erwartungen
Almonty Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Marvell-Aktie auf dem Radar: SoftBank plant grössten Deal der Halbleiterbranche
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Solana Kurs Prognose: Nach schwachem Oktober konzentrieren sich Anleger schon auf das Jahr 2026
DHL-Aktie zieht kräftig an: Operativen Gewinn entgegen der Erwartungen gesteigert
Ausblick: HENSOLDT informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochnachmittag in Rot
Zurich-Aktie fällt aber: Starke Entwicklung in der Schaden- und Lebensversicherung

Top-Rankings

Oktober 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Oktober 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Oktober 2025 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen L ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Rohstoffe im Oktober 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
16:25 ROUNDUP 2: 'Stahlgipfel' beim Bundeskanzler - darum ging es
16:17 WDH/Kanzler sieht Stahlindustrie in 'existenzbedrohender Krise'
16:09 Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1533 US-Dollar
16:01 Drei Jahre Rekordhitze - Ozeane besonders betroffen
16:00 UN-Chef warnt: 'Tödliche Fahrlässigkeit' beim Klimaschutz
16:00 Aktien New York: Leichtes Minus
15:54 ROUNDUP/Mehr Projekte: Hochtief erhöht Gewinnziel und bleibt auf Wachstumskurs
15:53 ROUNDUP/Mehr Menschen überlastet: Mieten steigen, Wohnungen fehlen
15:49 AKTIE IM FOKUS 2: Short-Attacke setzt Hellofresh-Aktien unter Druck
15:47 Ölpreise etwas nachgegeben