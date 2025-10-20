Ypsomed Aktie News: Ypsomed verteidigt am Vormittag Tendenz

Die Ypsomed-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 310,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 17'340 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Ypsomed-Aktie bis auf 313,00 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Ypsomed-Aktie bisher bei 310,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 313,00 CHF. Zuletzt wechselten 1'514 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.07.2025 bei 441,50 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 261,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,99 CHF.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 12,68 CHF je Ypsomed-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

