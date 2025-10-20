Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
20.10.2025 09:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed verteidigt am Vormittag Tendenz
Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Ypsomed. Die Ypsomed-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 310,00 CHF an der Tafel.
Die Ypsomed-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 310,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 17'340 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Ypsomed-Aktie bis auf 313,00 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Ypsomed-Aktie bisher bei 310,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 313,00 CHF. Zuletzt wechselten 1'514 Ypsomed-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.07.2025 bei 441,50 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 261,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,99 CHF.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 12,68 CHF je Ypsomed-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu Ypsomed AG
Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?
Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.
Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?
Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.
