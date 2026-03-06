Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
06.03.2026 12:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittag mit Verlusten
Die Aktie von Ypsomed gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ypsomed-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 273,50 CHF ab.
Um 12:28 Uhr rutschte die Ypsomed-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 273,50 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 18'163 Punkten notiert. Bei 273,50 CHF markierte die Ypsomed-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 278,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Ypsomed-Aktien beläuft sich auf 2'941 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2025 bei 441,50 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 61,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.03.2026 bei 260,50 CHF. Mit Abgaben von 4,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für Ypsomed-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,20 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,12 CHF belaufen.
Experten gehen davon aus, dass Ypsomed im Jahr 2026 12,12 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie
Ypsomed-Aktie fester: Aktienrückkaufprogamm geplant
Ypsomed-Aktie steigt: Konzern beschleunigt klinische Studien mit neuen Lösungen
Ypsomed-Aktie höher: Umsatz im Halbjahr gesteigert - Ausblick bestätigt
Nachrichten zu Ypsomed AG
|
12:29
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09:29
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Vormittag im Plus (finanzen.ch)
|
05.03.26
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
05.03.26
|SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ypsomed von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
02.03.26
|Ypsomed-Aktie fester: Aktienrückkaufprogamm geplant (AWP)
|
02.03.26
|Börse Zürich: SPI gibt am Montagmittag nach (finanzen.ch)
|
26.02.26
|SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ypsomed von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
Analysen zu Ypsomed AG
