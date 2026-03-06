Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
06.03.2026 12:29:00

Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittag mit Verlusten

Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittag mit Verlusten

Die Aktie von Ypsomed gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ypsomed-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 273,50 CHF ab.

Ypsomed
273.51 CHF -2.14%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr rutschte die Ypsomed-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 273,50 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 18'163 Punkten notiert. Bei 273,50 CHF markierte die Ypsomed-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 278,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Ypsomed-Aktien beläuft sich auf 2'941 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2025 bei 441,50 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 61,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.03.2026 bei 260,50 CHF. Mit Abgaben von 4,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Ypsomed-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,20 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,12 CHF belaufen.

Experten gehen davon aus, dass Ypsomed im Jahr 2026 12,12 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

