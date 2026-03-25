Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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25.03.2026 12:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed gewinnt am Mittwochmittag an Boden
Die Aktie von Ypsomed gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Ypsomed legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 290,00 CHF.
Die Ypsomed-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 290,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 17'752 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Ypsomed-Aktie bisher bei 292,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 284,50 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 3'629 Ypsomed-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 30.07.2025 auf bis zu 441,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 52,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 260,50 CHF erreichte der Anteilsschein am 02.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 10,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Ypsomed-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,20 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,97 CHF ausgeschüttet werden.
In der Ypsomed-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 12,00 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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