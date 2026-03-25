Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’728 1.7%  SPI 17’760 1.7%  Dow 46’124 -0.2%  DAX 23’024 1.7%  Euro 0.9153 0.0%  EStoxx50 5’671 1.6%  Gold 4’584 2.5%  Bitcoin 56’549 1.7%  Dollar 0.7887 0.1%  Öl 97.8 -2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Partners Group2460882Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Airbus-Aktie steigt: China Eastern sichert sich langfristig neue Jets
Paukenschlag bei Diageo: Blackstone übernimmt Cricket-Franchise für Milliarden-Summe - Aktie zieht an
Volkswagen-Aktie im Plus nach Bericht über Rüstungskooperation
BioNTech-Aktie im Fokus: Entscheidender Termin als Bewährungsprobe nach Gründer-Abgang
Daimler-Truck-Aktie stark: Personalvorstand geht - Nachfolgerin steht fest
Suche...
eToro entdecken

Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.03.2026 12:29:00

Ypsomed Aktie News: Ypsomed gewinnt am Mittwochmittag an Boden

Ypsomed Aktie News: Ypsomed gewinnt am Mittwochmittag an Boden

Die Aktie von Ypsomed gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Ypsomed legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 290,00 CHF.

Ypsomed
290.34 CHF 0.81%
Kaufen Verkaufen

Die Ypsomed-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 290,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 17'752 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Ypsomed-Aktie bisher bei 292,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 284,50 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 3'629 Ypsomed-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.07.2025 auf bis zu 441,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 52,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 260,50 CHF erreichte der Anteilsschein am 02.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 10,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Ypsomed-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,20 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,97 CHF ausgeschüttet werden.

In der Ypsomed-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 12,00 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie

Ypsomed-Aktie nimmt zu: Rückkauf abgeschlossen

Ypsomed-Aktie fester: Aktienrückkaufprogamm geplant

Ypsomed-Aktie steigt: Konzern beschleunigt klinische Studien mit neuen Lösungen

Nachrichten zu Ypsomed AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?