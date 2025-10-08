Xenetic Biosciences Aktie 48639091 / US9840155033
08.10.2025 18:50:46
Xenetic Biosciences Stock Surges 123%
(RTTNews) - Xenetic Biosciences, Inc. (XBIO) shares skyrocketed 123.41 percent, gaining $5.29 to $9.58, with no apparent news driving the move.
The stock is currently trading at $9.56, compared with a previous close of $4.29 on the Nasdaq. Shares opened at $11.72 and have traded between $9.75 and $13.93 so far today, with volume surging to 42.3 million shares majorly above the average of about 30,000.
Over the past 52 weeks, Xenetic Biosciences shares have ranged between $2.20 and $13.93, with today's spike propelling the stock to the top of its yearly range.
Nachrichten zu Xenetic Biosciences Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Xenetic Biosciences Inc Registered Shs
