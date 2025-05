Wolfspeed-Aktie im Turbomodus: Wolfspeed als Spielball von Spekulanten - Short-Squeeze voraus?

• Wolfspeed rückt wegen hohem Short-Interest ins Visier der Reddit-Community• Spekulationen um Short-Squeeze befeuern Kursschwankungen• Anleger sollten trotz Hype die fundamentalen Risiken beachten

Die Aktie des US-amerikanischen Halbleiterunternehmens Wolfspeed sorgt derzeit für Aufsehen in den sozialen Medien. Auf Reddit-Foren wie r/WallStreetBets häufen sich Beiträge, die auf einen möglichen Short-Squeeze spekulieren - ähnlich wie bei früheren Meme-Aktien wie GameStop oder AMC.

Enormes Short-Interesse

Zwar steht an der NYSE im Vergleich zum Jahresbeginn derzeit ein Minus von über 45 Prozent an der Kurstafel, doch ging es zuletzt zeitweise stark nach oben. So sprang das Papier von Wolfspeed etwa innerhalb des letzten Monats um mehr als 36 Prozent nach oben. Im NYSE-Handel am Freitag kostete ein Anteilsschein letztlich 4,4600 US-Dollar und damit 23,89 Prozent mehr als am Vortag.

Zurückzuführen ist der rasante Anstieg The Motley Fool zufolge wohl darauf, dass Wolfspeed als die am stärksten geshortete US-Aktie hervorgehoben wurde. Ein hohes Short-Interesse macht Aktien generell anfällig für eine plötzliche Kursrally, falls sich Shortseller zum Eindecken ihrer Positionen gezwungen sehen.

Genereller KI-Hype treibt

Zugleich befeuert der allgemeine Hype um KI- und Halbleiterunternehmen das Interesse an der Aktie. Wolfspeed, spezialisiert auf Halbleiter aus Siliziumkarbid, gilt als wichtiger Zulieferer für die E-Mobilität und erneuerbare Energien - Märkte mit starkem Zukunftspotenzial.

Allerdings sollten Anleger Vorsicht walten lassen: Trotz des Meme-Hypes steht das Unternehmen fundamental vor Herausforderungen, erinnert The Motley Fool. Analysten mahnen wegen hoher Investitionskosten und anhaltenden Verlusten zur Zurückhaltung. Die Nachfrage nach Siliziumkarbidprodukten in Schlüsselmärkten wie Elektrofahrzeugen sei ausserdem schwächer als erwartet.

Die kommenden Wochen dürften zeigen, ob es sich bei der aktuellen Bewegung um einen echten Short-Squeeze oder lediglich um kurzfristige Spekulation handelt.

Redaktion finanzen.ch



Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.