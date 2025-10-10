WOCHENVORSCHAU/20. bis 26. Oktober (43. KW)

===

M O N T A G, 20. Oktober 2025

*** 04:00 CN/BIP 3Q

*** 04:00 CN/Industrieproduktion September

*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz September

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise September

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz August

*** 10:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Rede zur Eröffnung einer Konferenz von EZB,

CEPR und BIZ (16:00 Teilnahme an Panel)

*** 12:00 DE/Hannover Rück SE, PK bei Rückversicherungstreffen in Baden-Baden

*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe der Referenzsätze

für Unternehmenskredite (LPR)

*** - US/ US-Präsident Trump, Treffen mit australischem Premierminister Albanese

- SG/Börsenfeiertag Singapur

D I E N S T A G, 21. Oktober 2025

*** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Oktober mit Steuereinnahmen

September, Berlin

*** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Operation Report 3Q

*** 08:00 CH/Handelsbilanz September

*** 09:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei Konferenz von EZB, CEPR und BIZ

*** 11:00 EU/Öffentliche Finanzen (2. Veröffentlichung) 2024

*** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 2Q

11:00 EU/Öffentliches Defizit 2Q

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 3Q

*** 13:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 3Q

*** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 3Q

*** 13:00 NO/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Klimakonferenz der Norges Bank

13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 3Q

*** 14:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 3Q

*** 15:30 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Klimakonferenz

*** 18:00 DE/Flatexdegiro AG, Ergebnis 3Q

*** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 3Q

*** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 3Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 3Q

M I T T W O C H, 22. Oktober 2025

*** 01:50 JP/Handelsbilanz September

07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Update 3Q

08:00 NL/Heineken NV, Trading Update 3Q

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise September

11:00 DE/Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e. V. (VÖB),

Pressegespräch zur Aktienmarktprognose

*** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 3Q

12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 3Q

*** 14:25 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Frankfurt Finance & Future Summit

*** 16:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Vorlesung in der

Frankurt School of Finance

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

*** 17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 3Q

17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Ergebnis 3Q und

Umsatz 9 Monate

17:50 FR/Carrefour SA, Umsatz 3Q

*** 22:00 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 3Q

*** 22:05 DE/SAP SE, Ergebnis 3Q (23:00 Analystenkonferenz)

*** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 3Q

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 3Q

D O N N E R S T A G, 23. Oktober 2025

*** 03:00 KR/Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 9 Monate

*** 07:00 CH/Roche Holding AG, Ergebnis 3Q

*** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 9 Monate

07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 3Q

07:00 FR/Renault SA, Ergebnis 3Q

07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Atoss Software SE, Ergebnis 9 Monate

07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Ergebnis 9 Monate (08:30 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 9 Monate

(09:30 PK; 11:00 Analystenkonferenz)

*** 08:00 FR/Hermes International SCA, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/Unilever plc, Trading Statement 3Q

08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 3Q

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 3Q

08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Trading Statement 3Q

08:00 GB/Relx plc, Trading Update 9 Monate

*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex verarbeitendes Gewerbe Oktober

*** 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 13:00 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 3Q

*** 14:00 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede anlässlich einer Preisverleihung

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) September

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Oktober

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser September

*** 17:45 FR/Vinci SA, Ergebnis 3Q

*** 22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 3Q

*** 22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 3Q

*** BE/ EU-Gipfel

F R E I T A G, 24. Oktober 2025

*** 01:30 JP/Verbraucherpreise (landesweit) September

*** 06:30 CH/Holcim Ltd, Ergebnis 3Q

*** 07:00 FR/Safran SA, Ergebnis 3Q

*** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 3Q

*** 07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Porsche AG, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz August

*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz September

*** 08:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Oktober

*** 08:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Oktober

*** 08:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Oktober

*** 08:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Oktober

*** 09:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Oktober

*** 09:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Oktober

*** 09:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Oktober

*** 09:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Oktober

*** 12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 1Q

*** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Oktober

*** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Oktober

*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Oktober

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Oktober

*** 16:00 US/Neubauverkäufe September

*** - EU/Länderratings Frankreich (Moody's) und EU (DBRS)

*** - US/Landerrating USA (Moody's)

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

