Wiener Börse-Handel: ATX schlussendlich freundlich

Wiener Börse-Handel im Fokus 03.11.2025 17:58:33

Am Montagabend wagten sich die Anleger in Wien aus der Reserve.

Zum Handelsschluss erhöhte sich der ATX im Wiener Börse-Handel um 0.68 Prozent auf 4’841.05 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 141.936 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0.003 Prozent leichter bei 4’808.01 Punkten, nach 4’808.16 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 4’851.46 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4’801.79 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 03.10.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4’756.79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, lag der ATX-Kurs bei 4’457.10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, wies der ATX einen Wert von 3’528.60 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 32.39 Prozent. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 4’857.40 Punkte. Bei 3’481.22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 7.75 Prozent auf 34.75 EUR), EVN (+ 3.36 Prozent auf 26.15 EUR), Verbund (+ 2.32 Prozent auf 68.50 EUR), STRABAG SE (+ 2.06 Prozent auf 69.30 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1.91 Prozent auf 29.30 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Andritz (-1.91 Prozent auf 64.35 EUR), CPI Europe (-1.83 Prozent auf 16.60 EUR), Wienerberger (-0.93 Prozent auf 25.50 EUR), CA Immobilien (-0.91 Prozent auf 23.90 EUR) und Lenzing (-0.58 Prozent auf 25.80 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Im ATX sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 334’081 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 34.855 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 7.06 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9.07 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

