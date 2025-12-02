Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’851 0.1%  SPI 17’661 0.1%  Dow 47’289 -0.9%  DAX 23’589 -1.0%  Euro 0.9342 0.2%  EStoxx50 5’667 0.0%  Gold 4’232 0.4%  Bitcoin 69’785 -3.9%  Dollar 0.8045 0.0%  Öl 63.3 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Sandoz124359842Novartis1200526Luzerner Kantonalbank125293061Swiss Life1485278VAT31186490
Top News
Ethereum bereitet sich auf die Quanten-Ära vor: Vitalik Buterin präsentiert Roadmap bis 2028
Rohstoffe im November 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Tesla-Aktie vor neuem Höhenflug? Analyst sieht grosse Chancen bei Robotaxis und hebt Kursziel an
Boeing-Aktie vor Ausbruch? Analyst setzt auf starkes Comeback ab 2026
Ein Blick ins Depot von Jeremy Grantham: Die wichtigsten Aktienkäufe im dritten Quartal 2025
Suche...
eToro entdecken

Western Gas Equity Partners LP Partnership Units Aktie 46582098 / US9586691035

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.12.2025 02:40:39

Western Midstream Subsidiary Prices $1.2 Bln Senior Notes Offering Due 2031 And 2035

Western Gas Equity Partners LP Partnership Units
39.32 USD -0.08%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Western Midstream Partners, LP (WES) announced that its subsidiary, Western Midstream Operating, LP, has priced an offering of $600 million in aggregate principal amount of 4.800% senior notes due 2031 at a price to the public of 99.993% of their face value and $600 million in aggregate principal amount of 5.500% senior notes due 2035 at a price to the public of 99.405% of their face value.

The offering of the Senior Notes is expected to close on December 4, 2025.

The company expects to use net proceeds from the offering to be used to refinance WES Operating's maturing 4.650% Senior Notes due 2026, repay amounts outstanding under WES Operating's commercial paper program, and for general partnership purposes, including the funding of capital expenditures.

Nachrichten zu Western Gas Equity Partners LP Partnership Units

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu Western Gas Equity Partners LP Partnership Units

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Dienstag 18 Uhr live: Wie Du mit der Umland-Methode hochprofitable Aktien entdeckst

Carsten Umland zeigt im Webinar ab 18 Uhr, wie Du mit System Aktien findest, die kurz vor dem Ausbruch stehen - fernab von Hypes, mit klarer Struktur und echtem Fokus auf nachhaltige Rendite.

Schnell Plätze sichern!

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Inside Trading & Investment

01.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Roche als Zugpferd
28.11.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Bachem, DocMorris
27.11.25 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (85%) auf Barry Callebaut AG
27.11.25 SMI kratzt an 7-Monats-Hoch
26.11.25 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
26.11.25 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’359.55 19.45 NTUBSU
Short 13’635.58 13.65 SRNBXU
Short 14’120.65 8.97 BOKS7U
SMI-Kurs: 12’850.73 01.12.2025 17:30:08
Long 12’309.63 19.90 S9VBDU
Long 12’013.91 13.65 SSBBTU
Long 11’505.81 8.91 ST7BKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Jahresendrally noch möglich? Darum befindet sich die TKMS-Aktie im Abwärtstrend
Idorsia Aktie News: Idorsia gewinnt am Vormittag kräftig
Bitcoin Supply Shock 2025: Ist eine Angebotsverknappung realistisch?
Analysten sehen für Roche-Aktie schwarz
Die Performance der Kryptowährungen in KW 48: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Was Analysten von der DEUTZ-Aktie erwarten
DroneShield-Aktie: Kursrutsch und Ursachen - was hinter dem November-Einbruch steckt
Rohstoffe im November 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Idorsia Aktie News: Idorsia am Montagmittag stark gefragt

Top-Rankings

Rohstoffe im November 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
November 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der November 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich d ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
01:03 GNW-News: VeydooMax V5 definiert intelligentes Fahren mit KI-Intelligenz und industriegerechtes Design neu - Deutschland-Premiere auf der INTERMOT Köln
23:09 Kreise: Rennen um Warner Bros geht weiter - Netflix weiter dabei
22:38 Völkerrechtsbruch?: Weißes Haus stärkt Hegseth den Rücken
22:37 INDEX-MONITOR/Nach fortgesetztem Kursrutsch: Lanxess raus aus Stoxx Europe 600
22:37 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: US-Börsen mit schwachem Dezember-Auftakt
22:15 Aktien New York Schluss: US-Börsen mit schwachem Dezember-Auftakt
21:25 ROUNDUP 4: Airbus schockt mit Softwareärger und mangelhaften Teilen - Kursrutsch
21:15 ROUNDUP: Moskau erklärt wichtige ukrainische Stadt Pokrowsk für erobert
21:08 Devisen: Euro hält sich knapp über 1,16 US-Dollar
21:26 Kreml: Russisches Militär erklärt Pokrowsk für erobert