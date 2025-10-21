Western Alliance Bancorporation Aktie 2143567 / US9576381092
21.10.2025 23:39:59
Western Alliance Bancorporation Profit Climbs In Q3
(RTTNews) - Western Alliance Bancorporation (WAL) revealed earnings for its third quarter that Increased, from last year
The company's earnings came in at $250.2 million, or $2.28 per share. This compares with $196.6 million, or $1.80 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 7.7% to $750.4 million from $696.9 million last year.
Western Alliance Bancorporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $250.2 Mln. vs. $196.6 Mln. last year. -EPS: $2.28 vs. $1.80 last year. -Revenue: $750.4 Mln vs. $696.9 Mln last year.
