Welche Neuerungen Teslas Holiday-Update mit sich gebracht hat

Wie im letzten Jahr wird es für Tesla-Fahrer auch 2020 ein Festtags-Update geben - das hat Elon Musk bereits über Twitter angekündigt. Um die Wartezeit zu überbrücken, wird in der Zwischenzeit ein anderes Softwareupdate durchgeführt. Ein Überblick über die neuen Funktionen.

• Neues Tesla-Update 2020.48.5 - Features abhängig von Region und Modell• Sentry-Mode: kein externes Speichergerät mehr nötig• Festtags-Update an Weihnachten - Musk bleibt geheimnisvoll

Ende November 2020 hat Tesla die Freigabe des neuen Tesla-Updates 2020.48.5 gestartet: Tesla-Besitzer dürfen sich über kleine Ausbesserungen der bestehenden Softwareversion 10 und einige neue Features freuen.

Bremslichter, Stoppschilder und rote Ampeln

Ob einem Tesla-Besitzer die verschiedenen Features von 2020.48.5 zur Verfügung stehen oder nicht, ist abhängig von seinem Modell und der Region, in der sich das Auto befindet. So sind mehrere Neuerungen bislang ausschliesslich in China verfügbar.

Dazu gehören die dynamischen Bremslichter (alle Tesla-Modelle): Wird bei einer Fahrtgeschwindigkeit von über 50 Kilometer pro Stunde stark gebremst, blinken die Bremslichter auf, um andere Verkehrsteilnehmer zu warnen. Wird eine Vollbremsung gemacht, geht zudem automatisch der Warnblinker an - welcher durch erneutes Beschleunigen oder per Knopfdruck ausgeschaltet werden kann. Ebenfalls nur in China, aber für alle Tesla-Modelle eingeführt wird eine Warnfunktion bei Fahrten im Autopilot: Steht der Fahrer kurz vor dem Missachten einer roten Ampel oder eines Stoppschildes, wird er gewarnt - der Tesla bleibt aber nicht von alleine stehen.

Neue Funktionen für die Navigation und das Ladekabel

Bislang nur in China freigegeben ist auch eine neue Navigationsfunktion: Befindet sich der Tesla nahe einer komplizierten Autobahnauf- oder -ausfahrt, wird als Orientierungshilfe ein detailliertes Computerbild der Auf- beziehungsweise Ausfahrt angezeigt, auf dem Navigationspfeile den Fahrer zusätzlich unterstützen. Dieses Feature ist für alle Modelle freigegeben, wird aber unterschiedlich umgesetzt.

Weltweit erhältlich (Model X, Model S) hingegen ist eine neue Funktion für das Laden der Autobatterie: So kann der Stecker weiterhin über die App, den Touchscreen im Wagen oder (falls vorhanden) den Knopf am Steckergriff gezogen werden - neu hinzu kommt die einfache Möglichkeit, einen kleinen Knopf links von der Steckdose zu drücken, was erlaubt, den Stecker zu ziehen.

Verbesserung des Sentry-Mode und weitere Kleinigkeiten

In vielen Ländern wird mit dem neuen Update der Sentry-Mode verbessert: Um das Sicherheitssystem zu nutzen, musste bislang ein Speichermedium mit dem Auto verbunden sein, nun ist dies nicht mehr nötig - das letzte aus Sicherheitsgründen gefilmte Ereignis wird zunächst mit der Tesla-internen Software gespeichert und kann im Nachhinein auf ein persönliches Speichermedium überschrieben werden.

Weitere Kleinigkeiten sind die weltweite Erweiterung der Nachrichten-Funktionen für alle Tesla-Modelle und die Vereinfachung der Musik-Software TRAX 2.0, auf der selbst Musik gemacht werden kann. Nur in China (alle Modelle) möglich ist mit dem neuen Update auch das Hören einer Playlist im Shuffle-Modus.

2020.48.5 ist erst der Anfang: Kommt zu Weihnachten die Softwareversion 11?

Diese neuen Features sind allerdings erst der Anfang: Wie Elon Musk Mitte November über Twitter angekündigt hat, wird es an Weihnachten wieder ein umfassendes Festtags-Update (Holiday Update) geben - "Mit einigen Dingen, die Ihr Euch wünscht & Einigem, von dem Ihr nicht mal wusstet, dass Ihr es Euch wünscht", so Musk. Je nach Umfang des Updates könnte es sein, dass das Festtags-Update eine neue Softwareversion 11 darstellen wird - erst im September hatte es die neue Version 10 gegeben.

Musk macht aus dem Festtags-Update ein Geheimnis und hat bislang keine Details verraten. Es könnte allerdings Medienberichten zufolge eine Ansicht des eigenen Autos aus der Vogelperspektive, Features für Videokonferenzen und Videospiele oder das Kommunizieren der Autos mit Fussgängern beinhalten.

Olga Rogler / Redaktion finanzen.ch