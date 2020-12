Tesla-Chef verspricht höhere Reichweite für gesamte Modell-Palette

Tesla hat auch weiterhin das Ziel, Marktführer im Bereich der E-Mobilität zu bleiben. Dafür hat Tesla-Chef Elon Musk angekündigt, die Reichweite von bestehenden Tesla-Modellen auf 700 bis 1.000 Kilometer auszuweiten.

• Tesla will E-Autos mit bis zu 1'000 Kilometern Reichweite entwickeln• Neue Batterie soll 16 Prozent mehr Reichweite ermöglichen• Neue Tesla-Fabrik in Berlin produziert Autos für europäische ZielgruppeNicht nur in den USA, auch in Deutschland ist der kalifornische Auto-Hersteller Tesla absoluter Marktführer bei reinen Elektroautos. Im Rahmen der virtuellen Europäischen Batteriekonferenz 2020 hat Tesla-Geschäftsführer Elon Musk nun angekündigt, den Vorsprung zu den Konkurrenten weiter ausbauen zu wollen: In den kommenden Jahren sollen Elektroautos mit grösserer Reichweite auf den Markt gebracht werden. Wann das geschehen wird oder wie das ablaufen soll, wurde jedoch nicht erwähnt.

Elektroautos mit Reichweite bis 700 Kilometer

Tesla plant, bereits bestehende Elektroauto -Modelle so auszubauen und zu verbessern, dass diese eine Reichweite von bis zu 700 Kilometern erreichen. Bezogen auf die maximale Reichweite des aktuellen Spitzenreiters - das Tesla Model S Long Range Plus - mit 652 Kilometern entspräche das einer Steigerung um etwa sieben Prozent. Und auch bei den anderen Top-Modellen von Tesla wären für eine Reichweite von 700 Kilometern noch einige Verbesserungen notwendig - beim Tesla Model X eine Steigerung der fahrbaren Kilometer um fast 39 Prozent. Laut Musk sollen auf langfristige Sicht auch E-Autos entwickelt werden, die bis zu 1'000 Kilometer ohne Ladestopp fahren können.

Batterie 4680 mit 16 Prozent höherer Reichweite

Wie das erreicht werden soll, ist bislang noch nicht ganz klar. Doch hat Tesla-Chef Musk beim diesjährigen Battery Day im Zuge des Reichweite-Projekts eine neue Batteriezelle vorgestellt. Laut Angaben des Branchendienstes für Elektromobilität electro.net besitzt die 4680 die sechsfache Leistung und fünffache Energiemenge einer aktuellen Tesla-Batterie. Dies allein ermöglicht den Expertenschätzungen zufolge eine um rund 16 Prozent höhere Reichweite.

Wie das Branchenmagazin berichtet, soll die Batterie laut Musk in Zukunft so günstig werden, dass bereits in drei Jahren ein Tesla-Elektroauto für 25.000 Dollar möglich ist. Auf lange Sicht soll der kWh-Preis jedoch um rund 56 Prozent gesenkt und die Reichweite um 54 Prozent gesteigert werden.

Tesla-Autos sollen auf europäische Käufer zugeschnitten werden

Abgesehen von der Reichweite, kündigte der Tesla-Chef weitere Neuerungen auf der Europäischen Batteriekonferenz an. Die aktuell im Bau befindliche Tesla-Fabrik in Berlin soll neben Batterien in Zukunft auch Elektroautos herstellen, die speziell auf die Bedürfnisse von europäischen Kunden zugeschnitten sind. Musk, der laut eigenen Angaben bereits selbst negative Erfahrungen mit dem Parken in Grossstädten wie Berlin gemacht hat, kündigt ausserdem kleinere Kompakt-Modelle für leichteres Einparken an.

Pauline Breitner / Redaktion finanzen.ch